Критики назвали лучшие российские сериалы 2022 года

В конце года Кино-Театр.Ру
традиционно попросил ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В список экспертов вошли 22 представителя индустрии, сотрудничающих с изданиями Time out, «Российская Газета», 7Дней, «Серебряный дождь», «Газета.Ru», «Афиша», «Независимая газета», «Вокруг ТВ», «Ведомости», «Аргументы и факты», «КП-Сериалы», «Бюллетень Кинопрокатчика», «ПрофиСинема», Digital Reporter, «КиноРепортер» и другими.
Все они активно смотрели российские сериалы, которых в 2022 году в России вышло 215 (мы учитывали только проекты более четырех серий), из них 85 на ТВ и 130 на платформах.
На первом месте, по итогам выбора критиков
, оказался показанный в онлайн-кинотеатре Okko комедийный нуар Сергея Сенцова
«1703
», на втором – «Нулевой пациент
» Сергея Трофимова
и Евгения Стычкина
, чей показ состоялся на Кинопоиске, а замыкает тройку проект Валерия Тодоровского
«Надвое
», чья премьера состоялась на сервисах more.tv и wink.
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Лучшие российские сериалы 2022 года. Выбор критиков
В 2022 году лидеры вещания снова сменились. Первое место занял онлайн-кинотеатр Кинопоиск, забравший 15 из 66 (23%) призовых мест в топах (из них две трети приходится на сериал «Нулевой пациент», остальное — на два других проекта). На втором месте иви, у них в этом году четыре сериала попали в категорию лучших, суммарно они заняли 18% топов.
У Premier и Okko по 11 призовых мест (16,6%), причем первый достиг этого благодаря четырем проектам, а второй только благодаря одному победителю, сериалу «1703». Менее популярным в этом году у критиков оказался триумфатор прошлого года — Kion (три сериала и пять призовых мест — 7,5%), та же доля в топах у more.tv. А вот Start берет количеством, пять проектов из 25-ти названных критиками — их, хотя суммарно они взяли только восемь призовых мест (12%).
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