Компания «Централ Партнершип» заключила долгосрочное соглашение с ближневосточным дистрибьютором Four Star Films

Крупнейший ближневосточный дистрибьютор Four Star Films с 1 января будет выпускать в прокат проекты кинокомпании «Централ Партнершип» в рамках эксклюзивного долгосрочного соглашения. Партнерство рассчитано на два года с автоматической пролонгацией, уточняет пресс-служба ЦПШ.
«Мы очень рады заключению контракта с "Централ Партнершип", новаторской и мощной продюсерской компанией с большим опытом производства и дистрибуции качественных фильмов в России, где они являются лидером рынка. Мы очень надеемся на это сотрудничество и возможность продвигать фильмы «Централ Партнершип» среди наших ближневосточных зрителей и кинотеатров», —
сказал президент Four Star Films Элиас Антипас.
В рамках договора компания станет официальным дистрибутором фильмов ЦПШ, имеющих наибольший кассовый потенциал в странах Ближнего Востока. Помимо кинопроката Four Star Films при заинтересованности будет иметь возможность реализовывать и другие виды прав на территориях присутствия. Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с субтитрами на национальных языках.
По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина
, «рынок Ближнего Востока — один из наиболее привлекательных для дистрибуции в ближайшей перспективе. Мы стараемся производить и выпускать в прокат фильмы с большим кассовым потенциалом, рассчитанные на массовую аудиторию. Это именно те картины, которые пользуются спросом в странах Ближнего Востока. Four Star Films — лидер по дистрибуции на этой территории, и мы очень рады началу совместного сотрудничества, которое предполагает кропотливую разработку маркетинговых стратегий для каждого проекта. Убежден, что такой подход, в основе которого лежит богатый совместный опыт и уникальная экспертиза, позволит максимально широко и эффективно выпускать картины на Ближнем Востоке».
Кинопрокатную компанию Four Star Films основали на Ближнем Востоке в 1961 году. С 1981-го компания выступает дистрибьютором голливудской студий Paramount Pictures и до недавнего времени представляла Universal. На данный момент Four Star Films сотрудничает с кинотеатрами в странах Персидского залива, на Кипре, в Египте, Ираке, Сирии, Палестине, Судане и Эфиопии; география присутствия постоянно расширяется.
обсуждение >>