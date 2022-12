Компания «Централ Партнершип» заключила долгосрочное соглашение с ближневосточным дистрибьютором Four Star Films

Крупнейший ближневосточный дистрибьютор Four Star Films с 1 января будет выпускать в прокат проекты кинокомпании «Централ Партнершип» в рамках эксклюзивного долгосрочного соглашения. Партнерство рассчитано на два года с автоматической пролонгацией, уточняет пресс-служба ЦПШ.сказал президент Four Star Films Элиас Антипас.В рамках договора компания станет официальным дистрибутором фильмов ЦПШ, имеющих наибольший кассовый потенциал в странах Ближнего Востока. Помимо кинопроката Four Star Films при заинтересованности будет иметь возможность реализовывать и другие виды прав на территориях присутствия. Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с субтитрами на национальных языках.По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина Кинопрокатную компанию Four Star Films основали на Ближнем Востоке в 1961 году. С 1981-го компания выступает дистрибьютором голливудской студий Paramount Pictures и до недавнего времени представляла Universal. На данный момент Four Star Films сотрудничает с кинотеатрами в странах Персидского залива, на Кипре, в Египте, Ираке, Сирии, Палестине, Судане и Эфиопии; география присутствия постоянно расширяется.