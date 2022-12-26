Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим»

Сюжет, придуманный сценаристом Ришатом Мухтаровым, строится вокруг подростка по имени Жора: он только что вместе с родителями переехал в другой город, где никак не может наладить отношения с одноклассниками, да и учителя к нему откровенно придираются. Устав терпеть тотальную несправедливость, Жора решает с ней бороться, причём нестандартным образом: школьник надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и начинает транслировать в интернет все, что видит дома и в школе. Одноклассники тут же поднимают его на смех. Учителя и директор школы тоже не в восторге от этой затеи: ведь теперь буквально все могут стать свидетелями некомпетентности, халатности и коррупции, царящих в этом учебном заведении. Но Жора именно этого и добивается. Он хочет, чтобы все теперь видели, как ужасно ведут себя его одноклассники, и как безалаберно относятся к своим обязанностям сотрудники школы. Со временем он превращается в местного супергероя по прозвищу «Стрим».
«Все мы были подростками, все так или иначе сталкивались с такими же проблемами, как и Жора. Думаю, что никто не миновал прессинга в том или ином виде. Но наш герой находит из ситуации оригинальный и довольно смелый выход. Главное, что им движет – это чувство справедливости, он никогда не прикрывает камеру, хочет, чтобы всё было честно. По-детски Жора, конечно, воображает себя героем, но он не ставит это во главу угла, он просто хочет, чтобы вокруг него все было по справедливости», — говорит креативный продюсер сериала Дмитрий Пермяков.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Стрим» затрагивает проблемы буллинга, оригинально подсвечивая ролевые модели внутри школьного коллектива, обращается к теме «глаза бога», перед которым люди начинают вести себя чуть лучше, чем обычно, рассуждает на тему семейных отношений и ставит перед персонажами вопросы геройского выбора.
По словам Дениса Власенко, «буллинг – это жутчайшая вещь, совсем не крутая шутка, с которой люди потом разбираются, уже став взрослыми. Буллинг влечет за собой огромное количество комплексов и проблем. Было бы здорово, если бы в детстве такого не происходило. Конечно, с буллингом надо бороться – либо надевать камеру, как Жора, либо дружить с людьми, которые будут говорить, что все это неправда и глупости».
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