Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим»

26 декабря
2022 год

Новости кино >>
26 декабря 2022
На ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier 9 января в 21.00 состоится премьера социальной комедии Рустама Ильясова «Стрим» с Денисом Власенко в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в сериале также заняты Александра Дроздова, Тимофей Елецкий, Семён Штейнберг, Александра Урсуляк, Ольга Тумайкина и Иван Добронравов.

Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Сюжет, придуманный сценаристом Ришатом Мухтаровым, строится вокруг подростка по имени Жора: он только что вместе с родителями переехал в другой город, где никак не может наладить отношения с одноклассниками, да и учителя к нему откровенно придираются. Устав терпеть тотальную несправедливость, Жора решает с ней бороться, причём нестандартным образом: школьник надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и начинает транслировать в интернет все, что видит дома и в школе. Одноклассники тут же поднимают его на смех. Учителя и директор школы тоже не в восторге от этой затеи: ведь теперь буквально все могут стать свидетелями некомпетентности, халатности и коррупции, царящих в этом учебном заведении. Но Жора именно этого и добивается. Он хочет, чтобы все теперь видели, как ужасно ведут себя его одноклассники, и как безалаберно относятся к своим обязанностям сотрудники школы. Со временем он превращается в местного супергероя по прозвищу «Стрим».

«Все мы были подростками, все так или иначе сталкивались с такими же проблемами, как и Жора. Думаю, что никто не миновал прессинга в том или ином виде. Но наш герой находит из ситуации оригинальный и довольно смелый выход. Главное, что им движет – это чувство справедливости, он никогда не прикрывает камеру, хочет, чтобы всё было честно. По-детски Жора, конечно, воображает себя героем, но он не ставит это во главу угла, он просто хочет, чтобы вокруг него все было по справедливости», — говорит креативный продюсер сериала Дмитрий Пермяков.

Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Стрим» затрагивает проблемы буллинга, оригинально подсвечивая ролевые модели внутри школьного коллектива, обращается к теме «глаза бога», перед которым люди начинают вести себя чуть лучше, чем обычно, рассуждает на тему семейных отношений и ставит перед персонажами вопросы геройского выбора.

По словам Дениса Власенко, «буллинг – это жутчайшая вещь, совсем не крутая шутка, с которой люди потом разбираются, уже став взрослыми. Буллинг влечет за собой огромное количество комплексов и проблем. Было бы здорово, если бы в детстве такого не происходило. Конечно, с буллингом надо бороться – либо надевать камеру, как Жора, либо дружить с людьми, которые будут говорить, что все это неправда и глупости».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пять ожидаемых сериалов из конкурсной программы фестиваля «Пилот»
Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным
Поиск по меткам
PREMIERТНТ
персоны
Денис ВласенкоИван ДобронравовАлександра ДроздоваТимофей ЕлецкийРустам Ильясов (II)Дмитрий ПермяковОльга ТумайкинаАлександра УрсулякСемён Штейнберг
фильмы
Стрим

фотографии >>
Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим» фотографии
Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим» фотографии
Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим» фотографии
Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Шевченко
26 декабря ушёл из жизни композитор, певец Александр Шевченко.
Аля Никулина
25 декабря ушла из жизни актриса Аля Никулина.
Александр Пономаренко
24 декабря ушёл из жизни артист эстрады Александр Пономаренко.

День рождения >>

Александр Бабенко
Михаил Боярский
Мария Горбань
Евгения Добровольская
Николай Козак
Валерий Приёмыхов
Александр Пугачёв (II)
Екатерина Савинова
Николай Тимофеев
Фабьенн Баб
Дорка Гриллус
Алан Кинг
Джаред Лето
Джон Линч
Анна Пшибыльская
Ричард Уидмарк
все родившиеся 26 декабря >>

Афиша кино >>

Двойной обман Мадлен Коллинз
драма, триллер
Бельгия, Франция, Швейцария, 2021
Заклятье. Книга крови
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2022
Ёлки-иголки
новогодняя романтическая комедия
Россия, 2022
Иван Царевич и Серый Волк-5
приключения, семейное кино
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram