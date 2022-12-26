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Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов снимаются в шпионском детективе «Пилигрим»

26 декабря
2022 год

Новости кино >>
26 декабря 2022
Стартовали съемки сериала с рабочим названием «Пилигрим» производства Пятого канала и кинокомпании «Триикс Медиа». Главную роль – спецагента с позывным Пилигрим — сыграет Денис Васильев, а компанию ему составят Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов снимаются в шпионском детективе «Пилигрим»
фото: пресс-служба Пятого канала

По сценарию нового шпионского детектива главный герой Дмитрий Рубцов не может оставаться долго на одном месте и вынужден постоянно переезжать. Все дело в его прошлом. Он — сотрудник секретного подразделения 0-18. Группа бралась за сложные и деликатные дела, когда обычные правоохранительные органы оказывались бессильны: занималась ликвидацией ОПГ, бандформирований и террористов. Неожиданно все члены секретного подразделения оказываются раскрыты – «крот» помог заполучить личные дела всех сотрудников. Большинство коллег Рубцова погибает. Пилигриму удается спастись самому и спрятать свою жену.

Теперь нужно понять – кто предатель и как жить дальше. У каждого из спецагентов за плечами много врагов среди террористических организаций и преступных группировок. Кто-то из коллег Рубцова покидает страну, кто-то меняет имя и документы, переезжает в провинцию, чтобы жить тихо и неприметно. «Пилигрим» же принимает необычное решение – быть всегда в пути. Это лучшая гарантия того, что его не найдут. Рубцов нигде не задерживается надолго, перебираясь из города в город. У него с собой нет даже рюкзака: все его вещи помещаются в карманах – сотовый телефон для выхода в интернет, кошелек и паспорт.

Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов снимаются в шпионском детективе «Пилигрим»
фото: пресс-служба Пятого канала

Только старая жизнь не отпускает главного героя. То бывший соратник обращается за помощью, то информатор сообщает о надвигающейся беде, то старые враги появляются на горизонте: наемники-диверсанты, профессиональные похитители людей, воры, специализирующиеся на шедеврах искусства и даже иностранные агенты, готовящиеся взорвать атомную бомбу. «Пилигриму» ничего не остается, как заниматься тем, что он умеет лучше всего – бороться со злом, помогать людям и своей стране.

Специально к сериалу был создан саундтрек «Два героя», слова и музыку к которому написал Вячеслав Лобырев. В первом сезоне запланировано восемь серий. Выход детектива на экраны запланирован на осень 2023 года.
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№ 2
Дашустик   26.12.2022 - 16:05
Так а пятый канал же довольно долго и довольно давно снимается много детективного контента. После всякого любовного, это их главная тема ... читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   26.12.2022 - 15:14
шпионский детектив на пятом канале - топчик)) лучшее вечернее занятие. они видимо решили следом вдохновиться, который, кажется, до сих пор идет читать далее>>
Всего сообщений: 2
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