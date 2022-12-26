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«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»

26 декабря
2022 год

Новости кино >>
26 декабря 2022
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила списки номинантов на премию «Золотой орел» за 2022 год. Вручение наград состоится 27 января на «Мосфильме».

«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»
фото: кадр из фильма «Чемпион мира»

Лидером по числу номинаций стала картина Алексея Сидорова «Чемпион мира», она представлена в 12 категориях, в числе которых лучший фильм, режиссер, сценарий, лучшая мужская роль (Иван Янковский) и мужская роль второго плана (Владимир Вдовиченков). За звание лучшего фильма 2022 года с ней борются фильмы «Здоровый человек», «Однажды в пустыне», «Первый "Оскар"» и «Сердце Пармы», при этом адаптация произведения Алексея Иванова поборется за победу в десяти категориях. На актерские премии за главные роли в полнометражном кино претендуют Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»), Дарья Жовнер («Первый "Оскар"»), Елена Ербакова («Сердце Пармы»), Никита Ефремов («Здоровый человек») и Антон Момот («Первый "Оскар"»).

Среди телесериалов за звание лучшего борются «Алиби», «Елизавета» и «Исправление и наказание». В номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» представлены «Ваша честь», «Нулевой пациент» и «Художник».

Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2021 года:

Лучший фильм

«Здоровый человек» (читать фестивальную колонку ММКФ-2022)
«Однажды в пустыне» (читать рецензию)
«Первый "Оскар"» (читать интервью с Никитой Кологривым)
«Сердце Пармы» (читать рецензию)
«Чемпион мира» (читать рецензию)

Лучший телевизионный сериал

«Алиби» (читать рецензию)
«Елизавета» (читать рецензию)
«Исправление и наказание» (читать рецензию)

Лучший сериал онлайн-платформ

«Ваша честь» (читать рецензию)
«Нулевой пациент» (читать рецензию)
«Художник» (читать рецензию)

Лучший неигровой фильм

«Балабанов. Колокольня. Реквием» (читать рецензию)
«Голоса Арктики»
«Фаза луны»

Лучший короткометражный фильм

«А»
«Рыбалка»
«Слезы капали в фо-бо»

Лучший анимационный фильм

«Огурцы»
«Синий лев»
«Финник»

Лучшая режиссерская работа

Пётр Тодоровский — «Здоровый человек»
Андрей Кравчук — «Пётр I. Последний царь и первый император»
Алексей Сидоров — «Чемпион мира»

Лучший сценарий

Пётр Тодоровский — «Здоровый человек»
Ариф Алиев — «Однажды в пустыне»
Алексей Сидоров — «Чемпион мира»

Лучшая женская роль в кино

Ирина Старшенбаум — «Здоровый человек»
Дарья Жовнер — «Первый "Оскар"»
Елена Ербакова — «Сердце Пармы»

Лучшая женская роль на телевидении

Ольга Сутулова — «Алиби»
Юлия Хлынина — «Елизавета»
Анна Михалкова — «Исправление и наказание»

Лучшая актриса онлайн-сериала

Анна Михалкова — «Алиса не может ждать»
Анна Слю — «Выжившие»
Светлана Иванова — «Собор»

Лучшая мужская роль в кино

Никита Ефремов — «Здоровый человек»
Антон Момот — «Первый "Оскар"»
Иван Янковский — «Чемпион мира»

Лучшая мужская роль на телевидении

Евгений Стычкин — «Алиби»
Александр Балуев — «Елизавета»
Игорь Петренко — «Начальник разведки»

Лучший актер онлайн-сериала

Олег Меньшиков — «Ваша честь»
Никита Ефремов — «Нулевой пациент»
Александр Горбатов — «Художник»

Лучшая женская роль второго плана

Дарья Балабанова — «Здоровый человек»
Ольга Лапшина — «Огород»
Елена Панова — «Сердце Пармы»

Лучшая мужская роль второго плана

Андрей Мерзликин — «Первый "Оскар"»
Евгений Миронов — «Сердце Пармы»
Владимир Вдовиченков — «Чемпион мира»

Лучшая операторская работа

Морад Абдель-Фаттах — «Однажды в пустыне»
Андрей Найденов, Егор Поволоцкий — «Первый "Оскар"»
Михаил Милашин — «Чемпион мира»

Лучшая работа художника-постановщика

Любовь Иванова, Валерий Архипов — «Первый "Оскар"»
Павел Новиков, Владимир Трапезников — «Сердце Пармы»
Сергей Агин — «Чемпион мира»

Лучшая работа художника по костюмам

Алексей Камышов — «Первый "Оскар"»
Екатерина Дыминская — «Сердце Пармы»
Ульяна Полянская — «Чемпион мира»

Лучшая музыка к фильму

Кузьма Бодров — «Однажды в пустыне»
Игорь Вдовин — «Сердце Пармы»
Артём Васильев — «Чемпион мира»

Лучший монтаж фильма

Алексей Кошелев — «Однажды в пустыне»
Антон Мегердичев — «Сердце Пармы»
Дмитрий Корабельников — «Чемпион мира»

Лучшая работа звукорежиссера

Студия Атмосфера (Павел Дореули) — «Однажды в пустыне»
Студия Атмосфера (Ростислав Алимов) — «Сердце Пармы»
Алексей Самоделко — «Чемпион мира»

Лучший визуальные эффекты

Компания Cyber post — «Однажды в пустыне»
Компания Amalgama VFX — «Сердце Пармы»
Компания CGF — «Чемпион мира»
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