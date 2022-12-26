«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»

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Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов снимаются в шпионском детективе «Пилигрим»

Денис Власенко станет супергероем в сериале «Стрим»

26 декабря

Компания «Централ Партнершип» заключила долгосрочное соглашение с ближневосточным дистрибьютором Four Star Films

В рамках договора российские фильмы будут показывать в странах Ближнего Востока