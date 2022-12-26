«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила списки номинантов на премию «Золотой орел
» за 2022 год. Вручение наград состоится 27 января на «Мосфильме».
фото: кадр из фильма «Чемпион мира»
Лидером по числу номинаций стала картина Алексея Сидорова
«Чемпион мира
», она представлена в 12 категориях, в числе которых лучший фильм, режиссер, сценарий, лучшая мужская роль (Иван Янковский
) и мужская роль второго плана (Владимир Вдовиченков
). За звание лучшего фильма 2022 года с ней борются фильмы «Здоровый человек
», «Однажды в пустыне
», «Первый "Оскар"
» и «Сердце Пармы
», при этом адаптация произведения Алексея Иванова
поборется за победу в десяти категориях. На актерские премии за главные роли в полнометражном кино претендуют Ирина Старшенбаум
(«Здоровый человек»), Дарья Жовнер
(«Первый "Оскар"»), Елена Ербакова
(«Сердце Пармы»), Никита Ефремов
(«Здоровый человек») и Антон Момот
(«Первый "Оскар"»).
Среди телесериалов за звание лучшего борются «Алиби
», «Елизавета
» и «Исправление и наказание
». В номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» представлены «Ваша честь
», «Нулевой пациент
» и «Художник
».
Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2021 года:
Лучший фильм
«Здоровый человек» (читать фестивальную колонку ММКФ-2022
)
«Однажды в пустыне» (читать рецензию
)
«Первый "Оскар"» (читать интервью с Никитой Кологривым
)
«Сердце Пармы» (читать рецензию
)
«Чемпион мира» (читать рецензию
)
Лучший телевизионный сериал
«Алиби» (читать рецензию
)
«Елизавета» (читать рецензию
)
«Исправление и наказание» (читать рецензию
)
Лучший сериал онлайн-платформ
«Ваша честь» (читать рецензию
)
«Нулевой пациент» (читать рецензию
)
«Художник» (читать рецензию
)
Лучший неигровой фильм
«Балабанов. Колокольня. Реквием
» (читать рецензию
)
«Голоса Арктики
»
«Фаза луны»
Лучший короткометражный фильм
«А
»
«Рыбалка
»
«Слезы капали в фо-бо
»
Лучший анимационный фильм
«Огурцы
»
«Синий лев
»
«Финник
»
Лучшая режиссерская работа
Пётр Тодоровский
— «Здоровый человек»
Андрей Кравчук
— «Пётр I. Последний царь и первый император
»
Алексей Сидоров — «Чемпион мира»
Лучший сценарий
Пётр Тодоровский — «Здоровый человек»
Ариф Алиев
— «Однажды в пустыне»
Алексей Сидоров — «Чемпион мира»
Лучшая женская роль в кино
Ирина Старшенбаум — «Здоровый человек»
Дарья Жовнер — «Первый "Оскар"»
Елена Ербакова — «Сердце Пармы»
Лучшая женская роль на телевидении
Ольга Сутулова
— «Алиби»
Юлия Хлынина
— «Елизавета»
Анна Михалкова
— «Исправление и наказание»
Лучшая актриса онлайн-сериала
Анна Михалкова — «Алиса не может ждать
»
Анна Слю
— «Выжившие
»
Светлана Иванова
— «Собор
»
Лучшая мужская роль в кино
Никита Ефремов — «Здоровый человек»
Антон Момот — «Первый "Оскар"»
Иван Янковский — «Чемпион мира»
Лучшая мужская роль на телевидении
Евгений Стычкин
— «Алиби»
Александр Балуев
— «Елизавета»
Игорь Петренко
— «Начальник разведки
»
Лучший актер онлайн-сериала
Олег Меньшиков
— «Ваша честь»
Никита Ефремов — «Нулевой пациент»
Александр Горбатов
— «Художник»
Лучшая женская роль второго плана
Дарья Балабанова
— «Здоровый человек»
Ольга Лапшина
— «Огород
»
Елена Панова
— «Сердце Пармы»
Лучшая мужская роль второго плана
Андрей Мерзликин
— «Первый "Оскар"»
Евгений Миронов
— «Сердце Пармы»
Владимир Вдовиченков — «Чемпион мира»
Лучшая операторская работа
Морад Абдель-Фаттах
— «Однажды в пустыне»
Андрей Найденов
, Егор Поволоцкий
— «Первый "Оскар"»
Михаил Милашин
— «Чемпион мира»
Лучшая работа художника-постановщика
Любовь Иванова
, Валерий Архипов
— «Первый "Оскар"»
Павел Новиков
, Владимир Трапезников
— «Сердце Пармы»
Сергей Агин
— «Чемпион мира»
Лучшая работа художника по костюмам
Алексей Камышов — «Первый "Оскар"»
Екатерина Дыминская — «Сердце Пармы»
Ульяна Полянская — «Чемпион мира»
Лучшая музыка к фильму
Кузьма Бодров
— «Однажды в пустыне»
Игорь Вдовин
— «Сердце Пармы»
Артём Васильев
— «Чемпион мира»
Лучший монтаж фильма
Алексей Кошелев — «Однажды в пустыне»
Антон Мегердичев
— «Сердце Пармы»
Дмитрий Корабельников — «Чемпион мира»
Лучшая работа звукорежиссера
Студия Атмосфера (Павел Дореули) — «Однажды в пустыне»
Студия Атмосфера (Ростислав Алимов) — «Сердце Пармы»
Алексей Самоделко — «Чемпион мира»
Лучший визуальные эффекты
Компания Cyber post — «Однажды в пустыне»
Компания Amalgama VFX — «Сердце Пармы»
Компания CGF — «Чемпион мира»
обсуждение >>