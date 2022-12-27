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Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире»

27 декабря
2022 год

Новости кино >>
27 декабря 2022
Кудесники из студии MAPPAЧеловек-бензопила», «Магическая битва» и грядущий «Адский рай») поделились трейлером своего первого исекая под названием «Кулинарные скитания в параллельном мире». Премьера сериала для лакомок и эпикурейцев выйдет в эфир уже 10 января 2023 года. Кстати, мы недавно расписали все яркие аниме-новинки зимы.


Ранобэ Рэна Эгути рассказывает об обычном офисном работнике Цуёси Микоде, призванном в другой мир по ошибке. Особыми способностями Цуёси не обладает, а геройствовать может только на кухне, но это не мешает ему прекрасно обустроиться в новой реальности. Используя на всю катушку единственный навык «сетевой супермаркет», позволяющий заказывать ингредиенты и приправы из своего исходного мира, новоиспеченный шеф отправляется путешествовать в тандеме с местной легендой — волком-гурманом Фэру, который готов сопровождать попанданца в обмен на вкусную и здоровую пищу.

Читать «Магическая битва 0» — MAPPA в более привычной компании боевых подростков
К съемочной группе и основному актерскому составу, о которых мы рассказывали в ноябрьском дайджесте, присоединились новые сэйю:
Ё Таити (Таркойз из «Доктора Стоуна») в роли Агни
Юко Кайда (Сильвия Шервуд из «Семьи шпиона») в роли Кишара
Сахо Сирасу (Шарлотта Арисака Андерсон из сериала «Детектив уже мертва») в роли Русалки

Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире»

В промо-ролике мы услышим кусочек опенинга Zeitaku na Saji в исполнении японской группы Van de Shop, а финальный трек Happy-go-Journey споет Юма Утида, чьим голосом говорит главный кулинар параллельного мира (а еще Юма Куними из «Глупого свина» и Аслан Джейд Калленриз из «Банановой рыбы»).
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Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире» фотографии
Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире» фотографии
Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире» фотографии
Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире» фотографии
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