Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире»

Кудесники из студии MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Магическая битва
» и грядущий «Адский рай
») поделились трейлером своего первого исекая под названием «Кулинарные скитания в параллельном мире
». Премьера сериала для лакомок и эпикурейцев выйдет в эфир уже 10 января 2023 года. Кстати, мы недавно расписали все яркие аниме-новинки зимы
.
Ранобэ Рэна Эгути
рассказывает об обычном офисном работнике Цуёси Микоде, призванном в другой мир по ошибке. Особыми способностями Цуёси не обладает, а геройствовать может только на кухне, но это не мешает ему прекрасно обустроиться в новой реальности. Используя на всю катушку единственный навык «сетевой супермаркет», позволяющий заказывать ингредиенты и приправы из своего исходного мира, новоиспеченный шеф отправляется путешествовать в тандеме с местной легендой — волком-гурманом Фэру, который готов сопровождать попанданца в обмен на вкусную и здоровую пищу.
Читать
«Магическая битва 0» — MAPPA в более привычной компании боевых подростков
К съемочной группе и основному актерскому составу, о которых мы рассказывали в ноябрьском дайджесте
, присоединились новые сэйю:
Ё Таити
(Таркойз из «Доктора Стоуна
») в роли Агни
Юко Кайда
(Сильвия Шервуд из «Семьи шпиона
») в роли Кишара
Сахо Сирасу
(Шарлотта Арисака Андерсон из сериала «Детектив уже мертва
») в роли Русалки
В промо-ролике мы услышим кусочек опенинга Zeitaku na Saji в исполнении японской группы Van de Shop
, а финальный трек Happy-go-Journey споет Юма Утида
, чьим голосом говорит главный кулинар параллельного мира (а еще Юма Куними из «Глупого свина
» и Аслан Джейд Калленриз из «Банановой рыбы
»).
обсуждение >>