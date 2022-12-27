Зубами — щелк: гастрономическая магия в трейлере аниме «Кулинарные скитания в параллельном мире»

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26 декабря

«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»

За звание лучшего фильма 2022 года с ним борются картины «Здоровый человек», «Однажды в пустыне», «Первый "Оскар"» и «Сердце Пармы»