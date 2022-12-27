Объявлена дата премьеры драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой

Сериал расскажет о трансформации тихой и послушной домохозяйки в сильную и изобретательную женщину. По сюжету, Ксения (Ходченкова) – образцовая жена и мать. Она во всем слушает своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание с ее стороны как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.
По словам режиссера Юлии Трофимовой, «наш фильм — это драмеди о кризисе среднего возраста по-женски. У нашей героини Ксении, которую играет Светлана Ходченкова, есть все, чего она когда-то хотела. Но счастлива ли она? Этот фильм о том, что в любой момент можно начать жизнь с чистого листа и пересмотреть свое отношение к себе. Мы собрали замечательный актерский ансамбль, это калейдоскоп ярких персонажей, иногда на грани абсурда».
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