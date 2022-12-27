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Объявлена дата премьеры драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой

27 декабря
2022 год

Новости кино >>
27 декабря 2022

Премьера ироничного драмеди Юлии Трофимовой «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли состоится в онлайн-кинотеатре Premier 26 января. Согласно пресс-службе сервиса, компанию актрисе составили Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юля Александрова, Олег Гаас и Юрий Ицков.

Объявлена дата премьеры драмеди «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Сериал расскажет о трансформации тихой и послушной домохозяйки в сильную и изобретательную женщину. По сюжету, Ксения (Ходченкова) – образцовая жена и мать. Она во всем слушает своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание с ее стороны как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может.

По словам режиссера Юлии Трофимовой, «наш фильм — это драмеди о кризисе среднего возраста по-женски. У нашей героини Ксении, которую играет Светлана Ходченкова, есть все, чего она когда-то хотела. Но счастлива ли она? Этот фильм о том, что в любой момент можно начать жизнь с чистого листа и пересмотреть свое отношение к себе. Мы собрали замечательный актерский ансамбль, это калейдоскоп ярких персонажей, иногда на грани абсурда».

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Сериал был впервые представлен зрителям на кинофестивале «Новый сезон» в Сочи в 2022 году и получил высокие оценки зрителей.
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Объявлена дата премьеры драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой фотографии
Объявлена дата премьеры драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой фотографии
Объявлена дата премьеры драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой фотографии
Объявлена дата премьеры драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой фотографии
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