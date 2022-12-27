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Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс»

27 декабря
2022 год

Новости кино >>
27 декабря 2022

В Минске завершились съемки 16-серийного остросюжетного детектива «Феникс» производства «Киностудии КИТ» по заказу НТВ, сообщает пресс-служба студии.

Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету Иван Колесников в исполнении Константина Адаева ведет тихую жизнь в городке Кировске, где владеет небольшим кафе. Когда в его заведении внезапно появляются бандиты, Иван, защищая жену, становится невольным убийцей налётчиков. Беда не приходит одна: вскоре к нему приходят серьезные люди под предводительством Андреаса (Максим Радугин), зятя и правой руки криминального босса Приморска – Костаса. Андреас в курсе тайны Колесникова, который много лет выдает себя за другого человека.

«Приехав на площадку в первый съемочный день, я увидел развевающийся флаг проекта "Феникс" и съемочную группу в футболках с названием сериала. Очень вдохновляет. Этот проект собрал прекрасных людей, настоящих профессионалов. Мне повезло с партнерами. Знакомство, общение и работа с Иваном Паршиным подарили мне нового друга. Каждый день, каким бы он ни был, был наполнен творческим азартом, решениями, энергией и вдохновением. Эта история о любви и мести, последствиях сделанного выбора, которых не ждешь. Когда меняется смысл, цели, мысли – меняется все в тебе и все вокруг. Палитра ситуаций, обстоятельств и состояний персонажей весьма насыщенна. Кто-то поддержит героя, кто-то осудит его трансформацию и методы, здесь каждый зритель решит для себя сам», — рассказал Константин Адаев.

Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Компанию вышеназванным актерам составили Лянка Грыу, Виктор Тереля, Нана Муштакова, Самвел Мужикян, Екатерина Шумакова и Рубен Симонов. Сериал поставили режиссеры Станислав Мареев и Сергей Гиргель. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Павлов и художник-постановщик Наталья Гурьянова. Премьера «Феникса» состоится на телеканале НТВ.

По словам Лянки Грыу, «работа над сериалом была очень интересной и сложной. Но именно благодаря замечательной съемочной группе она запомнится надолго, как интересное творческие приключение. Было много непростых для меня моментов: драки, погони, эротические сцены. Это всегда сложно, поэтому важно понимать, что тебя окружают профессионалы, тогда есть доверие и получается крутой продукт. Моя героиня Мария – одна из самых сложных и неоднозначных женщин, которых мне когда-либо приходилось играть. Она балансирует на грани добра и зла, и порой ее темная сторона побеждает. А я люблю себя актерски провоцировать и играть сложных персонажей, это помогает расти и развиваться. Наша история происходит на многих уровнях, и много линий сходятся в одну красивую и грустную сагу о судьбах и семьях. Сценарий "Феникса" очень напоминает древнегреческую трагедию, где у всех героев два лица, две стороны – темная и светлая. В ней нет ничего однозначного, и счастье и справедливость показаны, как понятия относительные. Захватывающая история, где все меняется по воле судьбы».
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Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс» фотографии
Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс» фотографии
Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс» фотографии
Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс» фотографии
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Деконструкция «Ледяной человек»

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