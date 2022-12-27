«Акушер» с Никитой Панфиловым и шестой сезон «Невского»: НТВ озвучил планы на первые месяцы 2023 года

НТВ рассказал о планах на первое полугодие 2023 года. Зрителей ожидают премьеры остросюжетных драм и детективов – продолжения любимых проектов и совершенно новые истории, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В новом году состоятся показы третьего сезона «Первого отдела
» с Иваном Колесниковым
и Сергеем Жарковым
, шестого сезона сериала «Невский
» с подзаголовком «Расплата за справедливость», продолжения «Бима
», в котором партнером Дениса Никифорова
вновь выступит ландсир Форвард, и «Чужой стаи
» с Дмитрием Ульяновым
, получившей название «Чужая стая. Невидимый враг
».
Среди новинок, намеченных на первую половину 2023-го, — медицинский детектив Дениса Карро
«Акушер
» с Никитой Панфиловым
и остросюжетный детектив Владимира Нахабцева
«Аутсайдер
» с Сергеем Жарковым и Юрием Батуриным
.
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