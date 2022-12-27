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«Акушер» с Никитой Панфиловым и шестой сезон «Невского»: НТВ озвучил планы на первые месяцы 2023 года

27 декабря
2022 год

Новости кино >>
27 декабря 2022

НТВ рассказал о планах на первое полугодие 2023 года. Зрителей ожидают премьеры остросюжетных драм и детективов – продолжения любимых проектов и совершенно новые истории, уточняет пресс-служба канала.

«Акушер»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В новом году состоятся показы третьего сезона «Первого отдела» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым, шестого сезона сериала «Невский» с подзаголовком «Расплата за справедливость», продолжения «Бима», в котором партнером Дениса Никифорова вновь выступит ландсир Форвард, и «Чужой стаи» с Дмитрием Ульяновым, получившей название «Чужая стая. Невидимый враг».

Среди новинок, намеченных на первую половину 2023-го, — медицинский детектив Дениса Карро «Акушер» с Никитой Панфиловым и остросюжетный детектив Владимира Нахабцева «Аутсайдер» с Сергеем Жарковым и Юрием Батуриным.
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