Стартовал прием заявок на Седьмой Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсных программах VII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет в городе Анадырь Чукотского автономного округа с 24 апреля по 7 мая 2023 года. Церемонии открытия и закрытия по традиции состоятся в кинотеатре «Полярный». Заявки принимаются до 28 февраля через онлайн-форму на официальном сайте смотра, иностранные заявители могут записаться через платформы Filmfreeway или Festhome. Участие в отборочном туре бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
«Золотой ворон» объединяет в своей программе лучшие российские и зарубежные, игровые и неигровые, полнометражные и короткометражные ленты, снятые в Арктике или так или иначе пропагандирующие ее историю, природу и культурные ценности. Так, в 2022-м триумфатором фестиваля стала документальная картина Владимира Кривова «Оторванные», повествующая о быте чукчей, а лучшей неигровой лентой в категории короткого метра стал рассказ о жизни на берегу Чукотского моря «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых, вошедший в шорт-лист претендентов на премию «Оскар». Кроме того, вот уже на протяжении трех лет «Золотой ворон» – единственный в стране – представляет специальную конкурсную программу региональных фильмов «Киновзлет!». Отличительной особенностью смотра является и то, что обладателя Гран-При выбирают зрители. При этом они могут увидеть не только претендентов на награды, но и обширную внеконкурсную программу – на показы в городе Анадырь и других населенных пунктах региона вход свободный.
фото: пресс-служба фестиваля
В рамках фестиваля также предусмотрены обширные деловая и образовательная программы – с лекциями и мастер-классами ведущих российских и зарубежных кинематографистов, индустриальными дискуссиями и презентациями новых проектов. Кроме того, в 2023-м планируется увеличить количество творческих вечеров, выставок и спектаклей, которые также пройдут на Чукотке в рамках «Золотого ворона».
Для того, чтобы участвовать в международном конкурсе полнометражных игровых и неигровых фильмов, следует предоставить созданные не ранее 1 января 2021 года картины хронометражем более 60 минут, посвященные арктической или северной тематике и отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе коренных народов. На включение в международный конкурс короткометражных игровых и неигровых фильмов могут претендовать созданные не ранее 1 января 2021-го работы любой жанровой и тематической направленности, хронометраж которых не превышает 45 минут. Для регионального конкурса «Киновзлёт!» рассматриваются короткометражные игровые и неигровые фильмы до 20 минут, созданные не ранее 1 января 2021 года на территории Чукотского автономного округа, ранее не принимавшие участие в данной программе фестиваля.
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