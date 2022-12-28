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Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич встретятся в приморском поселке

28 декабря
2022 год

Новости кино >>
28 декабря 2022

Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич исполнили главные роли в мелодраме «Любовь во всем виновата». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич встретятся в приморском поселке
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету умная и целеустремленная Марина становится жертвой предательства – любимый Андрей присвоил себе ее проект и получил на его реализацию многомиллионный грант, а девушку просто уволили. «Зализывать раны» Марина уехала к отцу в маленький приморский поселок детства, где он развивает небольшую винодельню.

Там в прибрежном баре героиня встречает бывшего одноклассника Стаса, только встреча вовсе не обрадовала обоих – она не настроена на общение с деревенским ловеласом, а он разочарован ее превращением в столичную надменную фифу. Однако жизнь в одном поселке постоянно сталкивает их, заставляя присмотреться друг к другу повнимательнее. Постепенно отношения теплеют, и Марина уже готова снова влюбиться, но выясняется, что Стас женат, а «бывший» хочет ее вернуть и просит дать последний шанс.

Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич встретятся в приморском поселке
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

«С героиней у нас есть общие черты – я тоже бываю очень импульсивной. Бывали в моей жизни моменты, когда я бросала всё, садилась в машину и уезжала одна за много тысяч километров от дома. Мне кажется, иногда подобный опыт нужен. Тем более совершив такой, возможно бешеный, поступок, моя героиня нашла свою любовь», — отметила Марина Митрофанова.

В проекте также сыграли Виктор Михайлов и Андрей Бутин. За режиссуру отвечал Олег Кириченко.
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