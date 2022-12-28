Федор Бондарчук выступит шоураннером исторической драмы «Челюскин. Первые»

Действие развернется в августе 1933 года. Прохождение Северного морского пути на пассажирском судне было амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Многие считали эту затею бесперспективным и рискованным предприятием. Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великим провалом — судно пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.
В сериале будет много компьютерной графики. Съемки пройдут не только в павильоне и на специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах. Съемочная группа выбирает аутентичные локации, максимально нетронутые урбанизацией в Архангельской, Мурманской, Магаданской и других областях, а также в Чукотском автономном округе. Параллельно ведутся работы по созданию копий самолетов, участвующих в спасательной операции «челюскинцев», и готовится пошив исторических костюмов.
Проект производится по заказу «НМГ Студия» при поддержке Института Развития Интернета.
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