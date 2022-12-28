Новый сезон «СашаТаня» стартует 9 января

После отъезда из Москвы своей сестры Таня задумается о втором ребенке. На этом пути герои рассмотрят все варианты, в том числе и суррогатное материнство. Благодаря чувству юмора своего начальника Саша проснется на работе «другим человеком», попробует себя в роли тренера футбольной команды, попытается заработать денег за счет сына, станет жертвой розыгрыша коллег. Миша по совету Саши попробует сэкономить на Лиле и научит Лешу зарабатывать быстрые деньги. Также Саша и Таня столкнутся с темой домашнего насилия, токсичными соседями, и выяснят, полезен или вреден интернет для ребенка.
«В семье Саши и Тани царит любовь и взаимопонимание. По-прежнему, все вопросы и конфликты решаются сквозь призму юмора. По-другому в этой семье не принято! Татьяна с каждым сезоном становится мудрее и понимает, что иногда нужно просто промолчать и… сделать по-своему», — отметила Валентина Рубцова.
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