Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Ледяной человек»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Новый сезон «СашаТаня» стартует 9 января

28 декабря
2022 год

Новости кино >>
28 декабря 2022

Новый сезон скетчкома «СашаТаня» стартует 9 января на ТНТ. Героев Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна ждут очередные вызовы и открытия семейной жизни, сообщает пресс-служба телеканала.

Новый сезон «СашаТаня» стартует 9 января
фото: Пресс-служба ТНТ

После отъезда из Москвы своей сестры Таня задумается о втором ребенке. На этом пути герои рассмотрят все варианты, в том числе и суррогатное материнство. Благодаря чувству юмора своего начальника Саша проснется на работе «другим человеком», попробует себя в роли тренера футбольной команды, попытается заработать денег за счет сына, станет жертвой розыгрыша коллег. Миша по совету Саши попробует сэкономить на Лиле и научит Лешу зарабатывать быстрые деньги. Также Саша и Таня столкнутся с темой домашнего насилия, токсичными соседями, и выяснят, полезен или вреден интернет для ребенка.

«В семье Саши и Тани царит любовь и взаимопонимание. По-прежнему, все вопросы и конфликты решаются сквозь призму юмора. По-другому в этой семье не принято! Татьяна с каждым сезоном становится мудрее и понимает, что иногда нужно просто промолчать и… сделать по-своему», — отметила Валентина Рубцова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Lusia Happy   28.12.2022 - 17:07
о господи зачем... это же прям совсем уже зашкварно снимать 9 сезон этого сериала... я даже не понимаю, зачем. ну придумали бы что то новое читать далее>>
№ 1
Дашустик   28.12.2022 - 16:14
А может все-таки нет? Мне кажется, уже и правда хватит всех этих сезонов, ну просто невозможно бесконечно смотреть на одни и те же лица, уставшие сами играть читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Андрей ГайдулянВалентина Рубцова
фильмы
СашаТаня

анонс

Деконструкция «Ледяной человек»

Скорбим

Александр Скворцов
26 декабря ушёл из жизни артист Александр Скворцов.
Александр Шевченко
26 декабря ушёл из жизни композитор, певец Александр Шевченко.
Юрий Астахов
26 декабря ушёл из жизни артист балета Юрий Астахов.
Аля Никулина
25 декабря ушла из жизни актриса Аля Никулина.
Александр Пономаренко
24 декабря ушёл из жизни артист эстрады Александр Пономаренко.

День рождения >>

Елена Астафьева
Эльвира Болгова
Кристина Бродская
Наталья Карпунина
Александр Робак
Михаил Салин
Мария Солодовникова
Евгения Соляных
Александр Хван
Дензел Вашингтон
Дженнифер Декер
Иван Десни
Хильдегард Кнеф
Сиенна Миллер
Мэгги Смит
Тери Тордаи
все родившиеся 28 декабря >>

Афиша кино >>

Белль и Себастьян: Новое поколение
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2022
Друг в океане
драма, семейное кино, фильм о животных
Австралия, 2022
Чебурашка
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Двойной обман Мадлен Коллинз
драма, триллер
Бельгия, Франция, Швейцария, 2021
Заклятье. Книга крови
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2022
Ёлки-иголки
новогодняя романтическая комедия
Россия, 2022
Иван Царевич и Серый Волк-5
приключения, семейное кино
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram