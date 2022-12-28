Сериал «1703
» получит второй сезон. Об этом сообщается в Telegram-канале независимой киностудии «Место силы
», соучредителями которой выступают Евгений Никишов
и Валерий Федорович
.
По сюжету прожженный опер Гоша, страдающий от депрессивных и суицидальных мыслей, становится наставником молодого стажера из Москвы Вадика, который перевелся в Питер из-за невесты. Им предстоит раскрыть дело об исчезновении из морга трупов девушек, а поможет им в этом вебкам-модель Аврора, которой крайне несимпатичны копы, но очень симпатичен Вадик. Колеся по городу на разбитом Субару под песни Булановой
, напарники погружаются в сюрреалистичность происходящего и узнают личные тайны друг друга.
Главные роли в сериале исполнили Гоша Куценко
и Кузьма Сапрыкин
, а компанию им составили Софья Лебедева
, Павел Табаков
, Варвара Феофанова
, Андрей Федорцов
, Николай Фоменко
и Роза Хайруллина
. За режиссуру первого сезона отвечал Сергей Сенцов
.
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