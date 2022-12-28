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«1703» получит второй сезон

28 декабря
2022 год

Новости кино >>
28 декабря 2022

Сериал «1703» получит второй сезон. Об этом сообщается в Telegram-канале независимой киностудии «Место силы», соучредителями которой выступают Евгений Никишов и Валерий Федорович.

«1703» получит второй сезон

По сюжету прожженный опер Гоша, страдающий от депрессивных и суицидальных мыслей, становится наставником молодого стажера из Москвы Вадика, который перевелся в Питер из-за невесты. Им предстоит раскрыть дело об исчезновении из морга трупов девушек, а поможет им в этом вебкам-модель Аврора, которой крайне несимпатичны копы, но очень симпатичен Вадик. Колеся по городу на разбитом Субару под песни Булановой, напарники погружаются в сюрреалистичность происходящего и узнают личные тайны друг друга.

Главные роли в сериале исполнили Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин, а компанию им составили Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов, Николай Фоменко и Роза Хайруллина. За режиссуру первого сезона отвечал Сергей Сенцов.
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№ 1
Antea13   28.12.2022 - 19:35
Да пофиг. Первый сдулся на 4 серии, главная тема ушла в закат, кто похищал тела, зачем? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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