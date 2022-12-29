Херес и Большой брат в трейлере фильма «Детектив Конан: Железная подводная лодка»

«Детектив Конан: Железная подводная лодка»
от студии TMS Entertainment
(«Мегалобокс
», «Очень приятно, Бог
») продолжает радовать промо-материалами. Кинотеатральный прокат намечен на 14 апреля 2023 года.
Действие 26-го полнометражного фильма франшизы «Детектив Конан
» происходит на острове Хатидзё недалеко от Токио, где инженеры разных стран собрались тестировать новый высокотехнологичный гаджет, который соединит системы распознавания лиц по всему миру. В это же время по приглашению Соноко Судзуки на острове находится Конан Эдогава, прибывший вместе с Юными Сыщиками для наблюдения за китами. От Окии Субару детектив узнает, что сотрудник Европола погиб в Германии от рук члена «Черной организации» Джина. Кроме того, Джин преследует Ай Хабару, ранее работавшую на преступный синдикат. Чтобы сорвать запуск всемирной системы наблюдения, «люди в черном» похищают женщину-инженера и флешку с секретной информацией.
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Без знания заковыристого сюжета детективной франшизы понять, кто на ком стоял, будет непросто. Помочь призван предваряющий апрельскую премьеру фильм «Детектив Конан: История Ай Хабары — Черный железный мистический поезд
»: его японцы ждут на экранах уже 6 января. Кинолента раскроет темное прошлое бывшей участницы ОПГ Ай Хабары — специалистки по токсинам, ранее известной под именами Сихо Мияно и Херес
Режиссер «Железной подводной лодки» по-прежнему Юдзуру Татикава
(«Моб Психо 100
», «Дека-данс
»), сценарист — Такэхару Сакураи
(«Детектив Конан 19: Подсолнухи из адского пламени
», «Детектив Конан 22: Палач Зеро
»), а музыку сочиняет Юго Канно («Психопаспорт
», «Невероятные приключения ДжоДжо
»). Полюбоваться первым тизером можно в нашей первой заметке о проекте
, а в декабрьском дайджесте
найдете еще один промо-ролик.
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