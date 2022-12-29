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Херес и Большой брат в трейлере фильма «Детектив Конан: Железная подводная лодка»

29 декабря
2022 год

Новости кино >>
29 декабря 2022
«Детектив Конан: Железная подводная лодка» от студии TMS EntertainmentМегалобокс», «Очень приятно, Бог») продолжает радовать промо-материалами. Кинотеатральный прокат намечен на 14 апреля 2023 года.


Действие 26-го полнометражного фильма франшизы «Детектив Конан» происходит на острове Хатидзё недалеко от Токио, где инженеры разных стран собрались тестировать новый высокотехнологичный гаджет, который соединит системы распознавания лиц по всему миру. В это же время по приглашению Соноко Судзуки на острове находится Конан Эдогава, прибывший вместе с Юными Сыщиками для наблюдения за китами. От Окии Субару детектив узнает, что сотрудник Европола погиб в Германии от рук члена «Черной организации» Джина. Кроме того, Джин преследует Ай Хабару, ранее работавшую на преступный синдикат. Чтобы сорвать запуск всемирной системы наблюдения, «люди в черном» похищают женщину-инженера и флешку с секретной информацией.

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Без знания заковыристого сюжета детективной франшизы понять, кто на ком стоял, будет непросто. Помочь призван предваряющий апрельскую премьеру фильм «Детектив Конан: История Ай Хабары — Черный железный мистический поезд»: его японцы ждут на экранах уже 6 января. Кинолента раскроет темное прошлое бывшей участницы ОПГ Ай Хабары — специалистки по токсинам, ранее известной под именами Сихо Мияно и Херес

Херес и Большой брат в трейлере фильма «Детектив Конан: Железная подводная лодка»

Режиссер «Железной подводной лодки» по-прежнему Юдзуру ТатикаваМоб Психо 100», «Дека-данс»), сценарист — Такэхару СакураиДетектив Конан 19: Подсолнухи из адского пламени», «Детектив Конан 22: Палач Зеро»), а музыку сочиняет Юго Канно («Психопаспорт», «Невероятные приключения ДжоДжо»). Полюбоваться первым тизером можно в нашей первой заметке о проекте, а в декабрьском дайджесте найдете еще один промо-ролик.
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Дека-дансДетектив КонанДетектив Конан 22: Палач ЗероДетектив Конан: Железная подводная лодкаМегалобоксМоб Психо 100Невероятные приключения ДжоДжоОчень приятно, БогПсихопаспорт

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Херес и Большой брат в трейлере фильма «Детектив Конан: Железная подводная лодка» фотографии
Херес и Большой брат в трейлере фильма «Детектив Конан: Железная подводная лодка» фотографии
Херес и Большой брат в трейлере фильма «Детектив Конан: Железная подводная лодка» фотографии
Херес и Большой брат в трейлере фильма «Детектив Конан: Железная подводная лодка» фотографии
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