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Критики назвали Марка Эйдельштейна сериальным открытием 2022 года

29 декабря
2022 год

Новости кино >>
29 декабря 2022

Портал Вокруг ТВ подвел итоги года, опубликовав рейтинг «Сериальное открытие-2022» и назвав тройку лучших актеров и актрис сериалов по мнению профессионалов. В опросе приняли участие 18 ведущих российских критиков и два популярных Telegram-канала о кино.

Критики назвали Марка Эйдельштейна сериальным открытием 2022 года
фото: vokrug.tv

Сериальным открытием года признан Марк Эйдельштейн, заявивший о себе в «Монастыре», «Смычке» и «Стране Саше». За него проголосовали шестеро журналистов, а один упомянул. Елизавета Ищенко, сыгравшая стремительно теряющую зрение школьницу в сериале «Алиса не может ждать», набрала чуть меньше — пять голосов.

По три голоса достались Анастасии Ивлеевой за роль в «Монастыре», Владимиру Канухину за «Конец света», «Замерзших» и сериал «Захар открывает глаза», Денису Прыткову за «Капельника». Очаровал многих и Никита Никитин из того же сериала — за него проголосовали трое и упомянули двое критиков. Трое журналистов вспомнили про сценариста «1703» Дениса Артамонова.

Критики назвали Марка Эйдельштейна сериальным открытием 2022 года
фото: vokrug.tv

Кроме того, критики отметили 30 актеров, снявшихся в более 35 сериальных проектах. Больше всего голосов собрал Филипп Янковский — пятеро критиков отдали ему первые места, еще один упомянул в числе лучших. Таким образом, Филипп Олегович стал лучшим актером сезона-2022.

О роли Антона Кузнецова в «ЮЗЗЗ» вспомнили шестеро участников опроса, один из которых поставил актера на первое место. Александра Петрова поставили на первое место двое из опрашиваемых и еще трое удостоили упоминания. Даниле Козловскому присудил первенство один журналист и трое упомянули. Трижды в рейтинге вспомнили о Никите Ефремове (два первых места) и Гоше Куценко (одно первое место).

Критики назвали Марка Эйдельштейна сериальным открытием 2022 года
фото: vokrug.tv

Среди представительниц прекрасного пола критиками были отмечены 23 актрисы, сыгравшие в 35 сериалах.

Чаще всего журналисты называли Любовь Аксёнову, поразившую своей игрой в «Почке», Лену Тронину, ярко заявившую о себе в «Авроре», «Замерзших» и «Идентификации», и 16-летнюю Елизавету Ищенко. В итоге лучшей актрисой признана Любовь Аксёнова (шестеро журналистов отдали ей первое место, двое удостоили упоминания). За победу Лены Трониной проголосовали трое журналистов, четверо ее упомянули в числе лучших. Лиза Ищенко получила два голоса и четыре упоминания. Два голоса достались и 20-летннй Валентине Ляпиной.
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1703АврораАлиса не может ждатьЗамёрзшиеЗахар открывает глазаИдентификацияКапельникКонец светаМонастырьПочкаСмычокСтрана СашаЮЗЗЗ

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