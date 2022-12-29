Критики назвали Марка Эйдельштейна сериальным открытием 2022 года

Портал Вокруг ТВ подвел
итоги года, опубликовав рейтинг «Сериальное открытие-2022» и назвав тройку лучших актеров и актрис сериалов по мнению профессионалов. В опросе приняли участие 18 ведущих российских критиков и два популярных Telegram-канала о кино.
Сериальным открытием года признан Марк Эйдельштейн
, заявивший о себе в «Монастыре
», «Смычке
» и «Стране Саше
». За него проголосовали шестеро журналистов, а один упомянул. Елизавета Ищенко
, сыгравшая стремительно теряющую зрение школьницу в сериале «Алиса не может ждать
», набрала чуть меньше — пять голосов.
По три голоса достались Анастасии Ивлеевой
за роль в «Монастыре», Владимиру Канухину
за «Конец света
», «Замерзших
» и сериал «Захар открывает глаза
», Денису Прыткову
за «Капельника
». Очаровал многих и Никита Никитин
из того же сериала — за него проголосовали трое и упомянули двое критиков. Трое журналистов вспомнили про сценариста «1703
» Дениса Артамонова
.
Кроме того, критики отметили 30 актеров, снявшихся в более 35 сериальных проектах. Больше всего голосов собрал Филипп Янковский
— пятеро критиков отдали ему первые места, еще один упомянул в числе лучших. Таким образом, Филипп Олегович стал лучшим актером сезона-2022.
О роли Антона Кузнецова
в «ЮЗЗЗ
» вспомнили шестеро участников опроса, один из которых поставил актера на первое место. Александра Петрова
поставили на первое место двое из опрашиваемых и еще трое удостоили упоминания. Даниле Козловскому
присудил первенство один журналист и трое упомянули. Трижды в рейтинге вспомнили о Никите Ефремове
(два первых места) и Гоше Куценко
(одно первое место).
Среди представительниц прекрасного пола критиками были отмечены 23 актрисы, сыгравшие в 35 сериалах.
Чаще всего журналисты называли Любовь Аксёнову
, поразившую своей игрой в «Почке
», Лену Тронину
, ярко заявившую о себе в «Авроре
», «Замерзших
» и «Идентификации
», и 16-летнюю Елизавету Ищенко. В итоге лучшей актрисой признана Любовь Аксёнова (шестеро журналистов отдали ей первое место, двое удостоили упоминания). За победу Лены Трониной проголосовали трое журналистов, четверо ее упомянули в числе лучших. Лиза Ищенко получила два голоса и четыре упоминания. Два голоса достались и 20-летннй Валентине Ляпиной
.
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