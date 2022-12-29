Закончились съемки второго сезона сериала «На страже пляжа» с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук

Закончились съемки второго сезона детективной комедии «На страже пляжа» с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук. Продолжение сериала производства кинокомпании 1-2-3 Production будет эксклюзивно доступно в онлайн-кинотеатре Premier в 2023 году, а позже в эфире телеканала ТНТ, уточняет пресс-служба проекта.
По словам Акаки Сахелашвили, «герои, которые раньше раскрывали преступления, в новом сезоне сами становятся их жертвами. Мы подготовили увлекательную историю с ноткой опасности: теперь зрители смогут наблюдать не только за тем, как детективы решают загадки, но и как они пытаются спасти друг друга и самих себя. Ряд сцен снимали на известном среди местных сухогрузе "Рио", который сел на мель недалеко от Геленджика, в старинных катакомбах, на территории винодельни и виноградников, что, конечно, придало сезону определенный колорит».
По сюжету второго сезона «На страже пляжа» бывшему криминалисту Денису Дубову не посчастливится столкнуться с бандой черных риелторов, новыми запутанными преступлениями и похищением дамы сердца. Зрителей также ожидают динамичная погоня на гидроциклах и множество экшн-сцен. Все трюки Катерина Ковальчук и Артём Гайдуков исполняли самостоятельно, без помощи дублеров.
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