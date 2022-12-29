Варвара Бородина, Михаил Гудошников и Дмитрий Гудочкин сыграли в мелодраме «Далекая и близкая»

Варвара Бородина считает, «что погруженность моей героини в работу – это побег от собственной боли и травм. Конечно, мне, как и любому человеку знакомо чувство нежелания заглядывать в "ночь" своей души, потому что правда бывает слишком болезненной. Но я стараюсь смотреть своим страхам в лицо. "Суперсила" моей героини — в ее чистоте. Она не способна на подлость и обладает внутренним чувством справедливости, с которым она проходит весь свой тернистый путь».
Главной героиней нового мини-сериала стала одинокая Соня – архитектор в крупном бюро большого города, практически вся ее жизнь проходит на работе. Несколько лет назад она была помолвлена и собиралась замуж за Артёма. Перед свадьбой Соня познакомила жениха со своей семьей и не заметила, как Артём и ее сестра-близняшка Ольга стали часто общаться и сблизились больше, чем подразумевает «родственная» симпатия. Артём во всем признался, женился на Ольге, которая уже была беременна, у них родилась прекрасная дочь Лиза, но вскоре брак дал трещину и последовал развод. Однажды Соня вынуждена вернуться в город своего детства, чтобы распутать клубок тайн, связанных с исчезновением сестры. Как выяснится, каждый из ее близких хранит свой секрет. И только раскрыв преступления прошлого, Соня сможет обрести настоящую любовь и понять, что хочет быть не обиженной одиночкой и карьеристкой, а любимой женой и матерью.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Михаила Гудошникова, его «персонаж — достаточно черствый человек, у которого в жизни нет ни семьи, ни счастья. Но когда он встречает женщину, которую хочется оберегать, у него открывается второе дыхание. Любовь делает его совершенно другим человеком».
«Артём — абсолютно непохожий на меня человек. Его ход мыслей и логика поступков совершенно мне не свойственны, поэтому было очень интересно почувствовать себя другим человеком и сыграть персонажа, столь не близкого мне по характеру», — рассказал о своем персонаже Дмитрий Гудочкин.
обсуждение >>