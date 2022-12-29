Не стало композитора Эдуарда Артемьева

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Новости кино Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс» В Минске завершились съемки нового сериала

Лайфстайл «Профессия редкая и необходимая»: Ирина Безрукова о тифлокомментировании Актриса одной из первых в стране освоила эту специальность

Новости кино «Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел» За звание лучшего фильма 2022 года с ним борются картины «Здоровый человек», «Однажды в пустыне», «Первый "Оскар"» и «Сердце Пармы»

Новости кино Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук и Илья Шакунов снимаются в шпионском детективе «Пилигрим» Стартовали съемки нового сериала Пятого канала

Лайфстайл «Оно того не стоит»: Миа Васиковска о потере интереса к актёрской профессии Актриса вернулась на Родину, чтобы жить «как все нормальные люди»

Спутник телезрителя «Стрингер»: Надо больше крови 26 декабря, 23:50, TV1000 World kino