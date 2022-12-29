Не стало композитора Эдуарда Артемьева

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФ, выдающегося советского и российского композитора Эдуарда Артемьева
. Ему было 85 лет. Об этом сообщает НТВ
.
Эдуард Николаевич
родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В 1960-м окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского по классу композиции. В 1964-1985 годах работал старшим преподавателем по классу инструментовки в Институте культуры. Был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президентом основанной им же в 1990 году «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО. Читал лекции для студентов-композиторов Московской консерватории и проводил мастер-классы.
Автор музыки к более чем 30 театральным постановкам, включая спектакли «Кабала святош», «Гамлет», «Бал воров», «Бег» и «Похождения Чичикова, или Мертвые души». С кино сотрудничал с 1963-го. За свою жизнь написал музыку к более 200 фильмам и сериалам, среди которых «Солярис
», «Зеркало
», «Свой среди чужих, чужой среди своих
», «Раба любви
», «Неоконченная пьеса для механического пианино
», «Сибириада
», «Сталкер
», «Сыщик
» и «Родня
».
обсуждение >>