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Не стало композитора Эдуарда Артемьева

29 декабря
2022 год

Новости кино >>
29 декабря 2022

Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФ, выдающегося советского и российского композитора Эдуарда Артемьева. Ему было 85 лет. Об этом сообщает НТВ.

Не стало композитора Эдуарда Артемьева
фото: belcanto.ru

Эдуард Николаевич родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В 1960-м окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского по классу композиции. В 1964-1985 годах работал старшим преподавателем по классу инструментовки в Институте культуры. Был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президентом основанной им же в 1990 году «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО. Читал лекции для студентов-композиторов Московской консерватории и проводил мастер-классы.

Автор музыки к более чем 30 театральным постановкам, включая спектакли «Кабала святош», «Гамлет», «Бал воров», «Бег» и «Похождения Чичикова, или Мертвые души». С кино сотрудничал с 1963-го. За свою жизнь написал музыку к более 200 фильмам и сериалам, среди которых «Солярис», «Зеркало», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сибириада», «Сталкер», «Сыщик» и «Родня».
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   29.12.2022 - 18:13
очень и очень жаль... это был великий композитор, который оставил гигантсткое наследство после себя... но возраст уже конечно не позволял двигаться дальше читать далее>>
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персоны
Эдуард Артемьев
фильмы
ЗеркалоНеоконченная пьеса для механического пианиноРаба любвиРодняСвой среди чужих, чужой среди своихСибириадаСолярисСталкерСыщик

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