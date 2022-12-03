Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю

3 декабря
2022 год

Новости кино >>
3 декабря 2022
По серии артов «Дева Зан» Ёситаки Амано, разработавшего дизайн персонажей для «Яйца ангела» и «Ди — охотника на вампиров», собираются делать аниме: звучит интригующе, если не знать, что вдогонку планируют впилить NFT-арты и P2E-блокчейн игру. Toei AnimationКэнди-Кэнди», «Ван-Пис») объявила о начале производства юбилейного 20-го сезона «Хорошенького лекарства» (дату выхода в эфир пока никому не сообщают). Британский киножурнал Sight & Sound выпустил очередной (восьмой по счету — издание так каждые 10 лет балуется) материал о 100 лучших фильмах всех времен, и впервые туда смогло пробраться аниме: целых два тайтла; оба, разумеется, за авторством Хаяо Миядзаки — «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками». Куда менее увлекательный список — самая продаваемая манга года, где учитываются показатели с 22 ноября 2021-го по 20 ноября 2022-го. Среди серий ожидаемо лидируют «Магическая битва» (12 миллионов копий), «Токийские мстители» (11 миллионов), «Семья шпиона» (10,6 миллиона), «Ван-Пис» (чуть больше 10 миллионов) и «Моя геройская академия» (пять миллионов с горкой). Среди отдельных выпусков по два миллиона собрали 18-й номер «Магической битвы» и 101-й «Ван-Писа», а также в рейтинг вошло десять томиков «Семьи шпиона».

Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю

И о прокате: пора поглазеть на чужие заработки: «Судзумэ, закрывающая двери» по-прежнему почивает на вершине японского бокс-офиса с $45,5 миллионами в кармане, но за ней отправляется в погоню полнометражка «Алые узы» из франшизы «О моем перерождении в слизь» (уже доползла на второе место, заработав за дебютный уикенд $3,19 миллионов). А вот в Лондоне, что на реке Темзе, с 11 по 20 декабря будут безвозмездно показывать для всех страждущих «Однажды в Токио» Сатоси Кона (Рождество все-таки!). В завершении — премьеры одной строкой: 7 января стартует сериал «Сбережение восьмидесяти тысяч золотых монет в другом мире к моей старости», 9 января — второй сезон «Этот вампир постоянно умирает», а без коркретной даты в 2023-м — полнометражный «Городской охотник» и многосерийная «Провожающая в последний путь Фрирен».

Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю
Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о меха через призму бухгалтерии в «Буллбастере» или об умильной дружбе мальчика и робогорничной в «Я и Робоко»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Баракамон» — душевный летний остров, спасающий даже от самой суровой стужи
26-й полнометражный фильм франшизы «Детектив Конан» с подзаголовком «Железная подводная лодка» от студии TMS EntertainmentБаки», «Доктор Стоун»), как мы уже говорили, выйдет во время Золотой недели в Японии. Новый промо-ролик еще более точен с датой премьеры: фильм доберется до релиза 14 апреля 2023 года.


Ай Хайбара, бывшая сотрудница «Черной организации», а также создательница апотоксина APTX 4869, превратившего Синити Кудо в Конана Эдогаву, помогает детективу в борьбе с одной из самых могучих ОПГ всех времен и народов. Но в итоге сама становится целью «людей в черном». Трагические события развернутся на острове к югу от Токио, где запущена новая система распознавания лиц.

Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю
Режиссером проекта назначен Юдзуру ТатикаваДека-данс», отдельные эпизоды «Блича»), за сценарий отвечает Такэхару СакураиДетектив Конан 22: Палач Зеро»), а музыку сочиняет Юго Канно ( «Клетки за работой: Темная сторона»).

Читать «Ван-Пис» — другая долгоиграющая франшиза, не устающая радовать фанатов
Telecom Animation FilmНе издевайся, Нагаторо», «Влюбленные в небеса») поделилась трейлером «Люпен: Начало» — приквела франшизы «Люпен III», порожденной фантазией мангаки Кадзухико Като (он же Манки Панч) в далеких 1960-х. Мини-сериал состоит из шести эпизодов и выйдет уже 16 декабря.


Арсен Люпен III – кто он? Все знают его как внука благородного разбойника Арсена Люпена, сына легендарного вора Люпена II и величайшего в мире авантюриста. Сериал расскажет о пути становления криминального гения, его школьной жизни и судьбоносной встрече с Дайсукэ Дзигэном — будущим лучшим другом и верным соратником.

Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю

Над проектом работали: режиссер Дайсукэ Сако, сценарист Итиро ОкоутиЧеловек-дьявол: Плакса», «Спой немного гармонии»), дизайнер персонажей Асами Тагути и композитор Ёсихидэ Отомо. Опенинг AFRO LUPIN'68, основанный на оригинальной музыкальной теме композитора Такэо Ямаситы из сериала 1971 года, и эндинг Lupin Sanse Shudaika II прозвучат в исполнении Табито Нанао.

Читать Подробнее о легендарном воре-джентльмене
Вышел трейлер четвертого сезона «Прозы бродячих псов» от студии BonesМоб Психо 100», «Стальной алхимик»). Релиз назначен на 4 января 2023-го.


Ролик познакомит нас с Сигмой, одним из пяти членов преступной группировки «Смерть Небожителей». Персонажа озвучивает Сёя Тиба, голос Тахомару из «Дороро» и Юдая Имамуру из «Синей тюрьмы: Блю лок». В режиссерское кресло вернется Такуя ИгарасиЮная революционерка Утэна», «Хорошенькое лекарство»), а вместе с ним — сценарист Ёдзи ЭнокидоЕвангелион», «Фури-кури»), дизайнер персонажей Нобухиро АраиВрата Штейна», «Стальной алхимик: Братство») и композитор Таку ИвасакиНевероятные приключения ДжоДжо». Опенинг True Story сыграет коллектив SCREEN mode, а эндинг Shirushi/°C любезно предоставлен группой Luck Life.

Читать Забытая классика «Хеллсинг: Война с нечистью»
Таинственный «Мститель», рассказывающий о секретной детективной организации и расследовании самурайских делишек, обзавелся новым трейлером. В ролике внезапно сообщили, что сценарий проекта писал знаменитый Гэн УробутиДевочка-волшебница Мадока», «Годзилла: Город на грани битвы»).


Исторический сериал конструирует студия Ajia-doВласть книжного червя», «Скрытые вещи»). Командует процессом режиссер Масая ФудзимориПокемон: Мьюту против Мью», «Инцидент Кэмоно»), за скрипт также отвечает Рэндзи ОкиПузырь»), дизайн персонажей наваял Юдзи ХосогоэПсихопаспорт»), а все мелодии сочинил композитор Дзюн Футамата. Релиз намечен на 5 января 2023 года.

Читать «Инцидент Кэмоно» — зрелище для фанатов экаев и «Истребителя демонов»
Студия Lay-DuceНас всегда разделяли 10 сантиметров», «Сезон беспокойных дев») готова похвастаться новым творением — школьным ромкомом «Томо — девушка!».


Сериал расскажет о Томо Аиздзаве: она буквально выросла в додзё, с детства тусовалась в пацанских компаниях и в любой непонятной ситуации готова продемонстрировать навык владения маваши-гери. Беда в том, что Томо влюблена в друга детства по имени Дзюн, который, кажется, давным давно забыл, что Аидзава — девушка, и относится к ней, как к братану.

Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю

Аниме поставит Хитоси Намба, снявшая «Золотое божество», а помогать ей будут сценаристка Мэгуми СимидзуМоя реинкарнация в отомэ-игре в качестве главной злодейки», «Город предсказательниц») и композитор Масару ЁкоямаАо Аси», «Твоя апрельская ложь»).

Читать Тайная жизнь японских школьников в обзоре «Хоримии»
Бонус: котики и шляпа в рекламе конгломерата пищевой промышленности Nisshin Seifun Group от Studio Ghibli, чье сотрудничество началось еще в 2010 году. Визуальная манера отсылает к традиционной японской живописи суми-э.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Ajia-doBonesGhibliLay-DuceTelecom Animation FilmTMS EntertainmentToei AnimationАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Сатоси КонХаяо Миядзаки
фильмы
D: Охотник на вампировАой АситоБакиБличВан-ПисВласть книжного червяВлюбленные в небесаВрата ШтейнаГодзилла: Город на грани битвыГород предсказательницГородской охотникДевочка-волшебница МадокаДека-дансДетектив КонанДетектив Конан 22: Палач ЗероДетектив Конан: Железная подводная лодкаДоктор СтоунДоророЕвангелионЗолотой КамуйИнцидент КэмоноКлетки за работой! Тёмная сторонаКэнди, КэндиЛюпен IIIМагическая битваМоб Психо 100Мой сосед ТотороМоя геройская академияМоя реинкарнация в отомэ-игру в качестве главной злодейкиМстительНас всегда разделяли 10 сантиметровНе издевайся надо мной, НагатороНевероятные приключения ДжоДжоО моём перерождении в слизьО моём перерождении в слизь: Алые узыОднажды в ТокиоПокемон: Мьюту против МьюПроза бродячих псовПсихопаспортПузырьСезон беспокойных девСемья шпионаСиняя тюрьма: Блю ЛокСкрытые вещиСпой немного гармонииСтальной алхимикСтальной алхимик: БратствоСудзумэ, закрывающая двериТвоя апрельская ложьТокийские мстителиУнесённые призракамиФури-КуриХорошенькое лекарствоЧеловек-дьявол: ПлаксаЭтот вампир постоянно умираетЮная революционерка УтэнаЯйцо ангела

фотографии >>
Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Калашниченко
2 декабря ушёл из жизни актёр Александр Калашниченко.
Милен Демонжо
1 декабря ушла из жизни актриса Милен Демонжо.
Тимофей Спивак
30 ноября ушёл из жизни актёр Тимофей Спивак.
Фома Воронецкий
29 ноября ушёл из жизни актёр Фома Воронецкий.

День рождения >>

Дмитрий Веркеенко
Нина Дорошина
Елена Дробышева
Марина Орёл
Мила Сивацкая
Анна Стэн
Никита Тарасов
Александр Терешко
Софья Шуткина
Майкл Ангарано
Холли Мери Комбс
Джулианна Мур
Себастьен Рош
Аманда Сейфред
Брендан Фрейзер
Дэрил Ханна
все родившиеся 3 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2022
Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram