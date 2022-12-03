Какую мангу скупали в 2022-м и сколько собрал новый фильм Макото Синкая: главные новости аниме за неделю

По серии артов «Дева Зан» Ёситаки Амано, разработавшего дизайн персонажей для «Яйца ангела» и «Ди — охотника на вампиров», собираются делать аниме: звучит интригующе, если не знать, что вдогонку планируют впилить NFT-арты и P2E-блокчейн игру. Toei Animation («Кэнди-Кэнди», «Ван-Пис») объявила о начале производства юбилейного 20-го сезона «Хорошенького лекарства» (дату выхода в эфир пока никому не сообщают). Британский киножурнал Sight & Soundвыпустил очередной (восьмой по счету — издание так каждые 10 лет балуется) материал о 100 лучших фильмах всех времен, и впервые туда смогло пробраться аниме: целых два тайтла; оба, разумеется, за авторством Хаяо Миядзаки — «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками». Куда менее увлекательный список — самая продаваемая манга года, где учитываются показатели с 22 ноября 2021-го по 20 ноября 2022-го. Среди серий ожидаемо лидируют «Магическая битва» (12 миллионов копий), «Токийские мстители» (11 миллионов), «Семья шпиона» (10,6 миллиона), «Ван-Пис» (чуть больше 10 миллионов) и «Моя геройская академия» (пять миллионов с горкой). Среди отдельных выпусков по два миллиона собрали 18-й номер «Магической битвы» и 101-й «Ван-Писа», а также в рейтинг вошло десять томиков «Семьи шпиона».
И о прокате: пора поглазеть на чужие заработки: «Судзумэ, закрывающая двери» по-прежнему почивает на вершине японского бокс-офиса с $45,5 миллионами в кармане, но за ней отправляется в погоню полнометражка «Алые узы» из франшизы «О моем перерождении в слизь» (уже доползла на второе место, заработав за дебютный уикенд $3,19 миллионов). А вот в Лондоне, что на реке Темзе, с 11 по 20 декабря будут безвозмездно показывать для всех страждущих «Однажды в Токио» Сатоси Кона (Рождество все-таки!). В завершении — премьеры одной строкой: 7 января стартует сериал «Сбережение восьмидесяти тысяч золотых монет в другом мире к моей старости», 9 января — второй сезон «Этот вампир постоянно умирает», а без коркретной даты в 2023-м — полнометражный «Городской охотник» и многосерийная «Провожающая в последний путь Фрирен».
Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о меха через призму бухгалтерии в «Буллбастере» или об умильной дружбе мальчика и робогорничной в «Я и Робоко»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
Ай Хайбара, бывшая сотрудница «Черной организации», а также создательница апотоксина APTX 4869, превратившего Синити Кудо в Конана Эдогаву, помогает детективу в борьбе с одной из самых могучих ОПГ всех времен и народов. Но в итоге сама становится целью «людей в черном». Трагические события развернутся на острове к югу от Токио, где запущена новая система распознавания лиц.
Арсен Люпен III – кто он? Все знают его как внука благородного разбойника Арсена Люпена, сына легендарного вора Люпена II и величайшего в мире авантюриста. Сериал расскажет о пути становления криминального гения, его школьной жизни и судьбоносной встрече с Дайсукэ Дзигэном — будущим лучшим другом и верным соратником.
Над проектом работали: режиссер Дайсукэ Сако, сценарист Итиро Окоути («Человек-дьявол: Плакса», «Спой немного гармонии»), дизайнер персонажей Асами Тагути и композитор Ёсихидэ Отомо. Опенинг AFRO LUPIN'68, основанный на оригинальной музыкальной теме композитора Такэо Ямаситы из сериала 1971 года, и эндинг Lupin Sanse Shudaika II прозвучат в исполнении Табито Нанао.
Сериал расскажет о Томо Аиздзаве: она буквально выросла в додзё, с детства тусовалась в пацанских компаниях и в любой непонятной ситуации готова продемонстрировать навык владения маваши-гери. Беда в том, что Томо влюблена в друга детства по имени Дзюн, который, кажется, давным давно забыл, что Аидзава — девушка, и относится к ней, как к братану.
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