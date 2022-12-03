Сильвестр Сталлоне вернется к роли нью-йоркского мафиози

Сериал «Король Талсы
» с Сильвестром Сталлоне
в главной роли продлили на второй сезон — после выхода только трех премьерных эпизодов на Paramount+, сообщает Deadline
.
В центре сюжета — некогда влиятельный нью-йоркский мафиози Дуайт Манфреди по кличке «Генерал». Выйдя из тюрьмы после 25 лет заключения, он отправляется в город Талса, штат Оклахома, где должен по заказу босса создать новую преступную империю.
В кадре компанию Сталлоне составили Доменик Ломбардоцци
, Алан С. Питерсон
, Гаррет Хедлунд
, Андреа Сэвадж
и Мартин Старр
. Исполнительным продюсером проекта стал Тейлор Шеридан
, поставивший «Йеллоустоун
».
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