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Сильвестр Сталлоне вернется к роли нью-йоркского мафиози

3 декабря
2022 год

Новости кино >>
3 декабря 2022
Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли продлили на второй сезон — после выхода только трех премьерных эпизодов на Paramount+, сообщает Deadline.

Сильвестр Сталлоне вернется к роли нью-йоркского мафиози

В центре сюжета — некогда влиятельный нью-йоркский мафиози Дуайт Манфреди по кличке «Генерал». Выйдя из тюрьмы после 25 лет заключения, он отправляется в город Талса, штат Оклахома, где должен по заказу босса создать новую преступную империю.

В кадре компанию Сталлоне составили Доменик Ломбардоцци, Алан С. Питерсон, Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж и Мартин Старр. Исполнительным продюсером проекта стал Тейлор Шеридан, поставивший «Йеллоустоун».
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№ 2
Princesa_ptichka   3.12.2022 - 13:52
очень хороший сериал! Рада, что его продлили. Думаю, что нас еще ждет впереди много сезонов! а Сталлоне вообще как всегда прекрасен. читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   3.12.2022 - 13:39
ооо, здорово очень! не знала, что Сталлоне снимается вообще в сериалах. это прям как-то для меня стало открытием. но обязательно теперь посмотрю с ним проект! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Доменик ЛомбардоцциАлан С. ПитерсонСильвестр СталлонеМартин СтаррАндреа СэваджГаррет ХедлундТейлор Шеридан
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