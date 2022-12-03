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Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента США

3 декабря
2022 год

Новости кино >>
3 декабря 2022

Роберт Де Ниро исполнит главную роль в мини-сериале «Нулевой день» (Zero Day) для Netflix, сообщает Variety.

Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента США
фото: К/ф "Джокер" / Warner Bros

Подробности сюжета пока не сообщаются. Это будет политический триллер, а Де Ниро воплотит образ бывшего президента США. Для него это будет одна из крупнейших ролей в стриминговом проекте за время карьеры. Артист также выступит в качестве продюсера «Нулевого дня».

За сценарий отвечают Ной ОппенхаймДжеки»), Эрик Ньюман, работавший над криминальной драмой «Нарко» о жизни Пабло Эскобара, и лауреат Пулитцеровской премии Майкл Шмидт.
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