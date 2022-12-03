Роман Джоанны Харрис «Шоколад
» получит сериальную адаптацию на французском телевидении, сообщает Deadline
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Действие развернется в маленьком городке на территории современной Франции, где мать и дочь нарушат уклад жизни местных обитателей. Им предстоит убедить горожан, что изменения, пришедшие вместе с ними, необходимы всем, как глоток свежего воздуха. Кто именно исполнит ведущие роли, пока неизвестно.
Самая известная экранизация романа вышла на экраны в 2000 году и получила пять номинаций на премию «Оскар». Образы главных героев в картине воплотили Джонни Деппа
и Жюльетт Бинош
.
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