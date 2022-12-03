«Шоколад» получит сериальную адаптацию на французском телевидении

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Уход в лес: Дмитрий Нагиев, Сарик Андреасян и Дарья Калмыкова

Сиквел «Непослушника», девятые «Ёлки», «На ощупь» и еще 10 фильмов декабря

Недавно актриса сообщила о своей беременности

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«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад

Артистка готовит к выходу новый альбом, в котором будут песни об отношениях с Беном