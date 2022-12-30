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Галина Безрук возвращается к музыкальной карьере

30 декабря
2022 год

Новости кино >>
30 декабря 2022
Галина Безрук и Артем Карасёв исполнили главные роли в мелодраме «Белая лилия». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Галина Безрук возвращается к музыкальной карьере
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Лилия бросила музыкальную карьеру, выйдя замуж за выдающегося ученого – химика Алешу. Девушка обожает своего супруга, счастлива с ним и мечтает о материнстве. Вскоре выясняется, что Алексею требуется сложная и дорогостоящая операция. Чтобы заработать на нее, Лилия возвращается к карьере певицы и начинает работать на сцене ночного клуба. У нее сразу появляется поклонник Гарик, который плетет свои интриги: оплачивает операцию мужу, раскручивает героиню как «звезду», а в конце концов пытается взять силой. Лилия вынуждена уволиться, попытки найти работу безуспешны.

Тем временем отступившая было болезнь Алексея возвращается вновь. Лилии пришлось заложить квартиру, чтобы спасти мужа, и он наконец-то выздоровел. Но жена оказалась ему больше не нужна: вместо «пошлой певички» Алеша нашел себе «достойную партию» – медсестру. Лилия потеряла всё. Единственный способ вернуть себя к жизни – снова петь.

Галина Безрук возвращается к музыкальной карьере
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

В проекте также снялись Артем Семакин, Игнат Акрачков, Диана Милютина, Вероника Пляшкевич, Василий Козлов, Ирина Мохова, Михаил Цуба, Андрей Милюхин и другие.

«Создавая этот проект, мы кропотливо искали общую точку зрения и нашли ее. Мне было комфортно снимать и сниматься. Надеюсь, материал получится достойный. Для меня есть показатель как для режиссера: когда я сижу у плейбека и не могу сказать «спасибо, стоп, снято!», потому что плачу, значит, по ту сторону камер что-то происходит правильное, настоящее и трогательное. Такое не раз бывало на «Белой лилии», — отметил актер и режиссер Александр Мохов.
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