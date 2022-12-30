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«Последний богатырь-3» и «Непослушник» пользовались наибольшим успехом у подписчиков Okko

30 декабря
2022 год

Новости кино >>
30 декабря 2022

Онлайн-кинотеатр Okko поделился итогами года. Рейтинг наиболее популярных фильмов по количеству уникальных пользователей возглавил комедийный хит Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

«Последний богатырь-3» и «Непослушник» пользовались наибольшим успехом у подписчиков Okko
фото: «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

В тройку фильмов-лидеров также вошла комедия Владимира Котта «Непослушник» и боевик Шона Леви «Главный герой». Далее по списку расположились «Чемпион мира», «Небо», «Падение Луны», «Честный развод», «Мистер Нокаут», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Лулу и Бриггс».

Лидером среди сериалов стал оригинальный проект Okko «Чикатило». В тройку также вошли турецкий сериал «Постучись в мою дверь», который вскоре получит российскую адаптацию, и проект «Зона комфорта». В десятку популярных сериалов по количеству уникальных пользователей в Okko за 2022 год попали «Предпоследняя инстанция», «Оффлайн», «Манюня», «1703», «Сваты», «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» и «Кунгур». 7 из 10 самых популярных сериалов в сервисе – оригинальные проекты Okko. Самым популярным детским контентом стали мультфильмы «Барбоскины Team», «Три кота и море приключений» и «Гринч».

«Последний богатырь-3» и «Непослушник» пользовались наибольшим успехом у подписчиков Okko
фото: «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»

В 2022 году база смотрящих пользователей в Okko выросла на 33%. Общий объём часов просмотров в Okko в 2022 году показал прирост на 39%, что свидетельствует о том, что пользователи стали активнее смотреть контент в онлайн-кинотеатре по сравнению с прошлым годом.

В разных регионах России пользователи предпочитали разный контент Okko, но больше всего оригинальные сериалы сервиса смотрели в Челябинске. Сериал «Кунгур» пользовался популярностью в Перми, Челябинске и Екатеринбурге, «1703» – в Санкт-Петербурге, «Стриптизёры» – в Новосибирске и Екатеринбурге, шоу «Это База» – в Тюмени, а «Маша, давай!» – в Москве.
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