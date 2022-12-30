«Последний богатырь-3» и «Непослушник» пользовались наибольшим успехом у подписчиков Okko

фото: «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
В 2022 году база смотрящих пользователей в Okko выросла на 33%. Общий объём часов просмотров в Okko в 2022 году показал прирост на 39%, что свидетельствует о том, что пользователи стали активнее смотреть контент в онлайн-кинотеатре по сравнению с прошлым годом.
В разных регионах России пользователи предпочитали разный контент Okko, но больше всего оригинальные сериалы сервиса смотрели в Челябинске. Сериал «Кунгур» пользовался популярностью в Перми, Челябинске и Екатеринбурге, «1703» – в Санкт-Петербурге, «Стриптизёры» – в Новосибирске и Екатеринбурге, шоу «Это База» – в Тюмени, а «Маша, давай!» – в Москве.
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