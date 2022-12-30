Неловкая встреча Сьюзен Сарандон, Ричарда Гира и Дайан Китон в трейлере ромкома «Знакомство родителей»

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Новости кино «Акушер» с Никитой Панфиловым и шестой сезон «Невского»: НТВ озвучил планы на первые месяцы 2023 года Зрителей ожидают премьеры остросюжетных драм и детективов – продолжения любимых проектов и совершенно новые истории

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров Обзор светской хроники

Спутник телезрителя «Особо опасна»: Пушки детям не игрушки В ночь с 29 на 30 декабря, 00:00, ТВ-3

Лайфстайл Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start Это на 177,5 млн рублей меньше реального долга

Лайфстайл «Профессия редкая и необходимая»: Ирина Безрукова о тифлокомментировании Актриса одной из первых в стране освоила эту специальность