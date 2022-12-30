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Неловкая встреча Сьюзен Сарандон, Ричарда Гира и Дайан Китон в трейлере ромкома «Знакомство родителей»

30 декабря
2022 год

Новости кино >>
30 декабря 2022
В сети появился трейлер романтической комедии «Знакомство родителей», которая выйдет в российский прокат 9 февраля.



По сюжету Мишель и Аллен решили пожениться. Перед тем, как начать планирование торжества, они хотят познакомить своих родителей друг с другом. Правда герои не знают, что их родственники уже знакомы — и гораздо ближе, чем хотелось бы.

Образы будущих молодоженов воплотили Эмма Робертс и Люк Брейси. Также в проекте заняты Сьюзен Сарандон, Дайан Китон, Ричард Гир и Уильям Х. Мэйси.
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№ 2
Матвей Брикун   30.12.2022 - 18:45
Ричард Гир отлично смотрится, Сарандон - то же, а вот Китон значительно сдала, на мой конечно взгляд. Похоже получилось интересно. читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   30.12.2022 - 18:41
ооо, Ричард Гир - это прям успех. Даже не ожидала его снова как-то на экранах увидеть. Но вообще здорово, я бы даже с удовольствием посмотрела)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Люк БрейсиРичард ГирДайан КитонУильям Эйч МэйсиЭмма РобертсСьюзен Сарандон
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Знакомство родителей

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Неловкая встреча Сьюзен Сарандон, Ричарда Гира и Дайан Китон в трейлере ромкома «Знакомство родителей» фотографии
Неловкая встреча Сьюзен Сарандон, Ричарда Гира и Дайан Китон в трейлере ромкома «Знакомство родителей» фотографии
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