Неловкая встреча Сьюзен Сарандон, Ричарда Гира и Дайан Китон в трейлере ромкома «Знакомство родителей»

В сети появился трейлер романтической комедии «Знакомство родителей
», которая выйдет в российский прокат 9 февраля.
По сюжету Мишель и Аллен решили пожениться. Перед тем, как начать планирование торжества, они хотят познакомить своих родителей друг с другом. Правда герои не знают, что их родственники уже знакомы — и гораздо ближе, чем хотелось бы.
Образы будущих молодоженов воплотили Эмма Робертс
и Люк Брейси
. Также в проекте заняты Сьюзен Сарандон
, Дайан Китон
, Ричард Гир
и Уильям Х. Мэйси
.
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