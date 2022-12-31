Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)

В манге 1967 года действие происходит в феодальной Японии. Даймё Дайго Кагэмицу заключил договор с 48 демонами: в обмен на всемогущество он обещает каждому часть тела еще не родившегося сына. В итоге Хяккимару появился на свет искалеченным и едва живым, но был спасен исцеляющей магией знахаря Дзюкая. Став взрослым, Хякку вместе с напарником, плутоватым Дороро, скитается по стране и уничтожает демонов, чтобы вернуть утраченные части организма. В новой версии бессмертный воин, доживший до наших дней, столкнется не только с духами, но и с якудза, вступившими в сговор с ёкаями, чтобы покорить силу науки. А также встретит мальчишку Роро, поразительно похожего на его теперь уже почившего сотоварища.
Также на специальном веб-сайте и в твиттере появилась информация, что манга получит театральную адаптацию под названием «Человек-бензопила: Сцена». Гастроли пройдут в Токио и Киото с сентября по октябрь следующего года. Сценаристом и режиссером выступит Фумия Мацудзаки, который уже работал над постановками «Мобильный воин Гандам 00: Ре(ин)новация» и «Банановая рыба».
Каким бы успешным ни был проект, всегда найдутся недовольные. «Человека-бензопилу» эта участь не миновала: наиболее активные критики аниме создали петицию, основной тезис которой сводится к лаконичному «Переделать». Ярые ценители манги остались недовольны раскадровкой, саундтреком, саунд-дизайном и сэйю Кикуносукэ Тоей, озвучившим протагониста Дэндзи. В настоящий момент петицию подписали чуть более 2000 злобных зрителей.
Как будто назло недовольным — и на радость уже не только японским, но и международным фанатам — MAPPA залила на свой Youtube-канал видео с опенингами и эндингами из всех 12 эпизодов. Вжжжжжжжжжжж!
Это оригинальная история о любви, безумии и разрушении, придуманная художником, дизайнером и музыкантом Дзюном Инагавой. Действие происходит в 2011 году в альтернативной Японии, где из-за появления магической силы вся культура отаку — аниме, игры, манга, музыка и косплей — уничтожена. Молодой революционер и три девушки-волшебницы (Анархия, Блю и Пинк) бросят вызов таинственной организации, ответственной за поддержание существующего порядка.
Страстный любитель кюдо Минато Нарумия отказался от любимого дела из-за панических атак после поражения на турнире, но, перейдя в другую школу и обретя поддержку товарищей, решил возобновить занятия и принять участие в соревнованиях. В грядущем сезоне большая роль отведена новому кюдока Эйскэ Никайдо.
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