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Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)

31 декабря
2022 год

Новости кино >>
31 декабря 2022
Итак, это последний дайджест в 2022-м, так что начнем с ключевого: мы подвели аниме-итоги года. 2023-й уже готовит к новой волне релизов: «Бессонница после школы» стартует в апреле, главных героев озвучат Кономи Тамура (Эмма из «Вермейл в золотом») и Гэн Сато (Хром из «Доктора Стоуна» и Роуджи Чанте из «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия»). Манга «Раб спецотряда демонического города», по которой тоже готовится аниме, уже разошлась суммарным тиражом в два миллиона копий, а «Доктор Стоун» — 15 миллионов. О других ожиданиях 2023-го читайте в нашем материале о премьерах зимы — и в грядущих материалах на сайте и в телеграме.

Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)

Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о кулинарном исекае от MAPPA или новом фильме про детектива Конана), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Одиночество бензопилы: чем нам запомнился 2022 год в аниме
Классическая манга гениального Осамы Тэдзуки «Дороро» вдохновила на создание вебтун-ремейка. Проект курируют студии Media Do, Tezuka ProductionДети на холме», «Мои девушки») и Copic Communications, а рисует и пишет автор популярной манхвы «Легендарный лунный скульптор» Ли До Гён.

Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)
В манге 1967 года действие происходит в феодальной Японии. Даймё Дайго Кагэмицу заключил договор с 48 демонами: в обмен на всемогущество он обещает каждому часть тела еще не родившегося сына. В итоге Хяккимару появился на свет искалеченным и едва живым, но был спасен исцеляющей магией знахаря Дзюкая. Став взрослым, Хякку вместе с напарником, плутоватым Дороро, скитается по стране и уничтожает демонов, чтобы вернуть утраченные части организма. В новой версии бессмертный воин, доживший до наших дней, столкнется не только с духами, но и с якудза, вступившими в сговор с ёкаями, чтобы покорить силу науки. А также встретит мальчишку Роро, поразительно похожего на его теперь уже почившего сотоварища.

Читать Обзор второго сезона «Истребителя демонов»
Показ самого хайпового аниме уходящего года — «Человека-бензопилы» от студии MAPPAМагическая битва», «Инуясики»), — закончился на днях, и в финальных титрах можно подсмотреть, что роль Резе исполняет сэйю Рейна Уэда (Менина МакЭллон из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война», Канао Цуюри из «Истребителя демонов»). В последней серии она показана мимолетно, но станет заметной фигурой в грядущей арке. Она же украшает обложку шестого тома манги Тацуки Фудзимото.

Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)

Также на специальном веб-сайте и в твиттере появилась информация, что манга получит театральную адаптацию под названием «Человек-бензопила: Сцена». Гастроли пройдут в Токио и Киото с сентября по октябрь следующего года. Сценаристом и режиссером выступит Фумия Мацудзаки, который уже работал над постановками «Мобильный воин Гандам 00: Ре(ин)новация» и «Банановая рыба».

Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)

Каким бы успешным ни был проект, всегда найдутся недовольные. «Человека-бензопилу» эта участь не миновала: наиболее активные критики аниме создали петицию, основной тезис которой сводится к лаконичному «Переделать». Ярые ценители манги остались недовольны раскадровкой, саундтреком, саунд-дизайном и сэйю Кикуносукэ Тоей, озвучившим протагониста Дэндзи. В настоящий момент петицию подписали чуть более 2000 злобных зрителей.


Как будто назло недовольным — и на радость уже не только японским, но и международным фанатам — MAPPA залила на свой Youtube-канал видео с опенингами и эндингами из всех 12 эпизодов. Вжжжжжжжжжжж!

Читать «Семья шпиона» — еще одно хайповое аниме уходящего года
В апреле 2023 года нас ждет премьера фэнтезийного аниме-сериала «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы». Производством сериала займется Bibury Animation Studios, известная по таким проектам, как «Пять невест» и «Лазурный путь».


Это оригинальная история о любви, безумии и разрушении, придуманная художником, дизайнером и музыкантом Дзюном Инагавой. Действие происходит в 2011 году в альтернативной Японии, где из-за появления магической силы вся культура отаку — аниме, игры, манга, музыка и косплей — уничтожена. Молодой революционер и три девушки-волшебницы (Анархия, Блю и Пинк) бросят вызов таинственной организации, ответственной за поддержание существующего порядка.

Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)
Режиссуру проекта доверили Хироси ИкэхатеКрасавица: Унеси меня на луну», «Принцесса-шпионка»), а скрипт — Дайсиро ТанимуреСемья шпиона», «Золотое божество»). Главных мятежников озвучат: героя-отаку — Макото Фурукава (Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи»), Анархию и Пинк — Ай Файруз (Джолин Куджо из «Каменного океана» и Томоё Куросава (Нобуко Такада из «Магической битвы»), а за Блю будет говорить Айми Тэракава (Шерри из «Пластиковых воспоминаний»). Ее же голос мы услышим в опенинге MAGICAL DESTROYER, а заключительный трек Gospelion in a classic love исполнит Дзин Хасиба из группы The 13th tailor.

Читать «Счастливая звезда» — школьная комедия для отличниц, тихонь и отаку
4 января нового года начнется трансляция второго сезона спокон-сериала «Клуб стрельбы из лука» от студии Kyoto AnimationФорма голоса», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси»). Вспоминаем старых героев и знакомимся с новыми в свежем промо-ролике.


Страстный любитель кюдо Минато Нарумия отказался от любимого дела из-за панических атак после поражения на турнире, но, перейдя в другую школу и обретя поддержку товарищей, решил возобновить занятия и принять участие в соревнованиях. В грядущем сезоне большая роль отведена новому кюдока Эйскэ Никайдо.

Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)

К своим мишеням вернутся съемочная группа во главе с Такуя ЯмамуройВайолет Эвергарден») и актеры озвучания, в том числе голос Минато Нарумии Юто Уэмура (Фред Порлок из «Патриотизма Мориарти») и Кэнсё Оно (Кнуд из «Саги о Винланде»), говорящий за Сю Фудзивару. Сюйю нового стрелка из лука Эйскэ Никайдо — Дзюн Фукуяма (Леон Кромвель из «Моего перерождения в слизь»).

Читать «Клуб белых воротничков» — еще одно аниме про спорт
А завершим дайджест добрым словом о Юдзи Нунокаве, ушедшем 25 декабря 2022 года — японском режиссере, мультипликаторе, продюсере и основателе студии Pierrot.

Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года)

Нунокава родился в городе Саката в префектуре Ямагата. После окончания Токийской Школы дизайна в 1967 году он работал мультипликатором и техническим директором в анимационных студиях Mushi Production (основатель — лучезарный Тэдзука), Studio Jack и Tatsunoko Production. В 1979 году он основал Studio Pierrot, в которой работал председателем и главным советником до конца своих дней. Одна из самых успешных на сегодняшний день аниме-студий известна такими культовыми произведениями, как «Наруто», «Черный клевер», «Крутой учитель Онидзука», «Блич» и «Несносные пришельцы».

Читать Чем крут учитель Онидзука
Юдзи Нунокава мирно скончался на 76-м году жизни в окружении семьи и близких, до последнего не расставаясь с любимым делом.
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Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года) фотографии
Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года) фотографии
Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года) фотографии
Крадущаяся бензопила, натянутая тетива: главные новости аниме за неделю (и итоги года) фотографии
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