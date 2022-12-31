Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Лучшие российские сериалы 2022 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 60 лет американскому актеру Лэнсу Реддику

31 декабря
2022 год

Новости кино >>
31 декабря 2022

Исполнилось 60 лет американскому актеру, продюсеру и музыканту Лэнсу Реддику, памятному зрителям по роли Шарона в киносерии «Джон Уик».

Исполнилось 60 лет американскому актеру Лэнсу Реддику
фото: в образе Шарона

Лэнс родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Учился в Истманской музыкальной школы при Рочестерском университете. В 1991-м окончил Йельскую школу драмы.

В начале 1990-х начал сниматься на телевидении в небольших ролях. Первыми заметными фильмами с его участием стали ленты «Большие надежды», «Я мечтала об Африке» и «Осада». Обратил на себя внимание, когда предстал в образе Десмонда Мобая в сериале «Тюрьма ОЗ». В 2002-м получил роль Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке», а в 2014-м впервые появился в качестве Шарона в «Джоне Уике».

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

На данный момент на счету актера более 100 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Годзилла», «Закон и порядок», «Место преступления: Майами», «Западное крыло», «Не говори ни слова», «Числа», «Остаться в живых», «За гранью», «В Филадельфии всегда солнечно», «Олдбой», «Штурм Белого дома», «Американская история ужасов», «Гость», «Босх», «Падение ангела» и «Годзилла против Конга». Неоднократно принимал участие в озвучивании компьютерных игр, среди которых Quantum Break, 50 Cent: Blood on the Sand, Payday 2, дилогия Destiny, Horizon Zero Dawn, Forsaken и Horizon Forbidden West. В уходящем году вышел сериал «Обитель зла» по знаменитой игровой серии, где Реддик сыграл Альберта Вескера. В ближайшем будущем вернется к роли Шарона в «Джоне Уике 4» и «Балерине», а также подарит голос Хеллбою в приключенческом roguelite-экшене Hellboy: Web Of Wyrd.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Норман Ридус записался в спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас
Про Хеллбоя создают игру
Лэнсу Реддику доверили роль Альберта Вескера в сериале по Resident Evil
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Лэнс Реддик
фильмы
Американская история ужасовБольшие надеждыБосхВ Филадельфии всегда солнечноГодзиллаГодзилла против КонгаГостьДжон УикДжон Уик 2Джон Уик 3Джон Уик 4За ГраньюЗакон и порядокЗападное крылоКвантовый разломМесто преступления: МайамиНе говори ни словаОбитель злаОлдбойОсадаОстаться в живыхПадение ангелаПрослушкаТюрьма ОЗЧислаШтурм Белого домаЯ мечтала об Африке

фотографии >>
Исполнилось 60 лет американскому актеру Лэнсу Реддику фотографии
Исполнилось 60 лет американскому актеру Лэнсу Реддику фотографии
в образе Сайленса в игре Horizon Zero Dawn
Исполнилось 60 лет американскому актеру Лэнсу Реддику фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Ледяной человек»

Скорбим

Пеле
29 декабря ушёл из жизни Пеле.
Эдуард Артемьев
29 декабря ушёл из жизни композитор Эдуард Артемьев.

День рождения >>

Валентин Буров
Анатолий Кузнецов
Сергей Мелконян
Елена Мельникова
Пола Негри
Сергей Серов
Дмитрий Суржиков
Семён Фарада
Ипполит Хвичия
Татьяна Шмыга
Сюзи Делер
Вэл Килмер
Бен Кингсли
Сара Майлз
Джеймс Ремар
Ева Рутткаи
Энтони Хопкинс
все родившиеся 31 декабря >>

Афиша кино >>

Белль и Себастьян: Новое поколение
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2022
Призрачный дом
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2021
Чебурашка
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Двойной обман Мадлен Коллинз
драма, триллер
Бельгия, Франция, Швейцария, 2021
Ёлки-иголки
новогодняя романтическая комедия
Россия, 2022
Иван Царевич и Серый Волк-5
приключения, семейное кино
Россия, 2022
Заклятье. Книга крови
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram