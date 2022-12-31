Исполнилось 60 лет американскому актеру Лэнсу Реддику

Исполнилось 60 лет американскому актеру, продюсеру и музыканту Лэнсу Реддику, памятному зрителям по роли Шарона в киносерии «Джон Уик».
фото: в образе Шарона
Лэнс родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе, штат Мэриленд. Учился в Истманской музыкальной школы при Рочестерском университете. В 1991-м окончил Йельскую школу драмы.
В начале 1990-х начал сниматься на телевидении в небольших ролях. Первыми заметными фильмами с его участием стали ленты «Большие надежды», «Я мечтала об Африке» и «Осада». Обратил на себя внимание, когда предстал в образе Десмонда Мобая в сериале «Тюрьма ОЗ». В 2002-м получил роль Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке», а в 2014-м впервые появился в качестве Шарона в «Джоне Уике».
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