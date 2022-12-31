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Не стало создателя «Ада каннибалов» Руджеро Деодато

31 декабря
2022 год

Новости кино >>
31 декабря 2022

Не стало создателя «Ада каннибалов», итальянского кинорежиссера, сценариста, актера и продюсера Руджеро Деодато. Несмотря на то, что сам он не позиционировал себя как хоррормейкер, зрители его все равно помнят не иначе как «Месье Каннибала». Ему было 83 года, уточняет Variety.

Не стало создателя «Ада каннибалов» Руджеро Деодато
фото: opoyi.com

Будущий мастер родился 7 мая 1939 года в итальянском городе Потенце. После окончания школы уехал в Рим, где вскоре устроился помощником режиссера у Роберто Росселлини. Он также сотрудничал с Джозефом Лоузи, Серджо Корбуччи и другими мастерами. Первым самостоятельным фильмом Деодато стал в 1964-м «Урсус, ужас Киргизии», который он доснял в 1964-м после ухода Антонио Маргерити. В начале карьеры предпочитал снимать музыкальные комедии и приключения, а также работал на телевидении.

В 1976-м поставил нашумевшую криминальную ленту «Живи как полицейский, умри как мужчина», а в 1977-м из-за поисков новых почти незатронутых в кино тем, которые могли бы принести доход, осуществил постановку своего первого фильма ужасов про людоедов «Последний мир каннибалов». Через два года появился скандальный «Ад каннибалов», повлиявший на многих кинематографистов, включая его соотечественника Умберто Ленци и Элая Рота.

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Впоследствии Деодато поставил такие хорроры, как «Дом на краю парка», «Режь и беги», «Лагерь ужаса» и «Призрак смерти». Его также можно лично увидеть во втором «Хостеле». С 90-х снова работал на телевидении, снимал фильмы и телесериалы, включая незабываемый «Океан» со звездным актерским составом. Его последней работой стал хоррор-альманах «Смертельный декабрь», вышедший в 2019-м. Всего на его счету 36 режиссерских работ, 12 сценариев и 24 роли. Лауреат четырех наград.
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