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Десятый сезон «Склифосовского» стартует 1 января

31 декабря
2022 год

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31 декабря 2022

Десятый юбилейный сезон медицинской драмы «Склифосовский» стартует 1 января на СМОТРИМ, сообщает пресс-службы платформы.

Десятый сезон «Склифосовского» стартует 1 января
фото: Пресс-служба платформы СМОТРИМ

Врачи НИИ скорой помощи им. Склифосовского продолжают бороться за жизни людей, а в перерывах между операциями — строить личное счастье и даже отмечать профессиональные праздники. Брагин (Максим Аверин) и Марина (Мария Куликова) снова вместе. Но их семейную идиллию пытается разрушить Сперанская (Мария Порошина), которая стала буквально одержима Олегом. Павловой (Елена Яковлева) после ДТП предстоит сложная операция, исход которой определит всю ее дальнейшую судьбу. В Склифе появляется новый хирург Андрей Волошин (Дмитрий Ульянов), конкурент Брагина. Но какие бы страсти ни вспыхивали между коллегами, перед лицом катастрофы они всегда готовы объединиться. Тем более, если в беду попали дети.

В сериале также снимались Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Мария Рыщенкова, Владимир Довжик, Екатерина Травова и другие.
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Максим АверинИгорь БочкинВладимир ДовжикВладимир ЖеребцовАндрей ИльинМария КуликоваМария ПорошинаМария РыщенковаАлександр СиринЕкатерина ТравоваДмитрий УльяновНина УсатоваКонстантин ЮшкевичЕлена ЯковлеваАнна Якунина
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Десятый сезон «Склифосовского» стартует 1 января фотографии
Десятый сезон «Склифосовского» стартует 1 января фотографии
Десятый сезон «Склифосовского» стартует 1 января фотографии
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