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Исполнилось 100 лет со дня рождения Жерара Филипа

4 декабря
2022 год

Новости кино >>
4 декабря 2022
Сегодня, 4 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося французского актера театра и кино Жерара Филипа, которого многие зрители знают как Фанфан-Тюльпана и Жюльена Сореля.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Жерара Филипа
фото: кадр из фильма «Фанфан-Тюльпан»

Будущий мастер родился 4 декабря 1922 года в Каннах. При рождении его спас от смерти врач. Жерар поздно начал ходить и говорить. Учился в колледже Станислава, пока не заболел сухим плевритом. Выздоровев, сдал экзамен экстерном. Отец, бывший адвокат, готовил его на юриста, но сын увлекся театром. Дебют на сцене состоялся в 1942-м, по завершении актерских курсов. Широкую известность приобрел, исполнив роль Калигулы в пьесе Альбера Камю. Марлен Дитрих, посетившая спектакль, настоятельно рекомендовала Жерару посвятить свою жизнь кино, а не театру. С 1951-го был ведущим актером Национального народного театра Жана Вилара, здесь сыграл титульного героя в корнелевском «Сиде», ставшем знаковым и для театра, и для него самого. Здесь же впервые сел за режиссерский столик.

В 1944-м дебютировал в кино, представ в образе Жерома Арди в комедии Марка Аллегре «Девушки с Набережной цветов». Затем последовали экранизации романов Стендаля «Пармская обитель» и «Красное и чёрное», «Красота дьявола», «Большие манёвры», «Монпарнас, 19» и осовремененная версия «Опасных связей» Шодерло Де Лакло. Дважды играл в киноадаптациях романов Достоевского: в «Идиоте» предстал в образе князя Мышкина, а в «Игроке» стал Алексеем Ивановичем. Прославился благодаря роли Фанфана в фильме Кристиан-Жака «Фанфан-Тюльпан». Всего за свою недолгую и стремительную жизнь успел сыграть более 30 ролей. Трижды снимался у Кристиан-Жака, Ива Аллегре, Клода Отан-Лара и Рене Клера, столько же раз его партнерами по фильмам становились Рене Фор, Жан Серве, Даниэль Дарьё, Пьер Брассёр, Мишлин Прель и Мишель Морган. В 1956-м выступил в качестве режиссера, поставив вместе с Йорисом Ивенсом «Приключения Тиля Уленшпигеля».

Исполнилось 100 лет со дня рождения Жерара Филипа
фото: кадр из фильма «Красное и чёрное»

В печати редко появлялись заметки о его личной жизни. Он был человеком скромным, жил замкнуто и никогда не давал повода для газетных сплетен о себе. Вел большую общественную работу в Союзе актеров, который возглавлял продолжительное время. В театре получал такую же зарплату, как и все, хотя был занят несравненно больше других. И хотя он много зарабатывал в кино, никто не мог сказать, что это была погоня за заработком. Именно поэтому после его смерти выяснилось, что он умер бедняком.

Осенью 1959-го актер заболел. Врачи первоначально подозревали у него абсцесс в печени, но во время операции поняли, что у него рак. Жена Анна Фуркад решила ничего не говорить Жерару. Он до последнего не знал, что умирает. Прожив после операции только 20 дней, Жерар Филип тихо скончался 25 ноября 1959-го. Ему было всего 37 лет. Франция хоронила звезду по его завещанию в черно-бело-красном костюме Родриго из спектакля «Сид». Скромная могила в его имении «Раматюэль» на юге Франции стала местом паломничества. Игру Жерара Филипа хвалили Жан Кокто, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Жак Превер, Жорж Садуль и Луи Арагон. Им восхищались Роже Вадим и Марлон Брандо. Дочь Анна-Мари Филип пошла по стопам отца, став актрисой. При жизни Жерар получил несколько престижных наград, включая премию Брюссельского кинофестиваля за роль в «Дьяволе во плоти», а посмертно, в 1990-м, его наградили почетным «Сезаром».
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