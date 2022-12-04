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Кейт Дики познакомится с Локи

4 декабря
2022 год

Новости кино >>
4 декабря 2022
Кейт Дики получила роль во втором сезоне «Локи», уверяет Collider.

Кейт Дики познакомится с Локи
фото: wannasin.com

Звезда «Игры престолов» составит компанию ранее объявленным новичкам марвеловского сериала Джонатану Ке Квану и Рафаэлю Касалю. Предполагается, что актриса воплотит злодейку.

Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Тара Стронг, София Ди Мартино и Юджин Кордеро вернутся к своим персонажам. Съемки второго сезона завершились в октябре, премьеру следует ожидать в новом году.
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