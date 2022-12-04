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Появились подробности о новой части «Зловещих мертвецов»

4 декабря
2022 год

Новости кино >>
4 декабря 2022

Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл представил публике первый кадр из картины «Восстание зловещих мертвецов» (Evil Dead Rise), сообщает Screen Rant.

Появились подробности о новой части «Зловещих мертвецов»
фото: screenrant.com

Режиссёрское кресло фильма занял ирландец Ли Кронин, снявший хоррор «Другой». Постановщика выбрал сам создатель оригинальной трилогии Сэм Рэйми после того, как поработал с ним над антологией «50 штатов страха».

Действие новой части популярной хоррор-серии перенесено из хижины в лесу в лос-анджелесский многоквартирный дом. Здесь проживает в крошечной квартирке Элли (Алисса Сазерленд) с тремя детьми, к которой приезжает в гости сестра Бет (Лили Салливан). Вместе они столкнутся с демонами, призванными с помощью таинственной книги.

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Компанию исполнительницам главных ролей составят Али Асгар Шах, Гэбриел Эколз, Морган Дэвис, Нелл Фишер, Миа Чаллис, Тай Вано, Джейден Дэниэлс и Билли Рейнольдс-Маккарти. Премьеру следует ожидать 20 апреля 2023 года.
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