Появились подробности о новой части «Зловещих мертвецов»

Звезда «Зловещих мертвецов
» Брюс Кэмпбелл
представил публике первый кадр из картины «Восстание зловещих мертвецов» (Evil Dead Rise), сообщает Screen Rant
.
Режиссёрское кресло фильма занял ирландец Ли Кронин, снявший хоррор «Другой
». Постановщика выбрал сам создатель оригинальной трилогии Сэм Рэйми
после того, как поработал с ним над антологией «50 штатов страха
».
Действие новой части популярной хоррор-серии перенесено из хижины в лесу в лос-анджелесский многоквартирный дом. Здесь проживает в крошечной квартирке Элли (Алисса Сазерленд
) с тремя детьми, к которой приезжает в гости сестра Бет (Лили Салливан
). Вместе они столкнутся с демонами, призванными с помощью таинственной книги.
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Компанию исполнительницам главных ролей составят Али Асгар Шах, Гэбриел Эколз, Морган Дэвис, Нелл Фишер, Миа Чаллис, Тай Вано, Джейден Дэниэлс и Билли Рейнольдс-Маккарти. Премьеру следует ожидать 20 апреля 2023 года.
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