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Майкл Гандольфини сыграет в «Сорвиголове: Рожденном заново»

4 декабря
2022 год

Новости кино >>
4 декабря 2022
Майкл Гандольфини составит компанию Чарли Коксу и Винсенту Д'Онофрио в марвеловском сериале «Сорвиголова: Рожденный заново», уверяет Deadline.

Майкл Гандольфини сыграет в «Сорвиголове: Рожденном заново»
фото: comicbook.com

Сценарий для шоу написали Мэтт Корман и Крис Орд, работавшие над триллером «Враг внутри». В эпицентре событий вновь окажется адвокат Мэтт Мердок (Кокс), превращающийся по ночам в супергероя Сорвиголову. Д'Онофрио вновь предстанет в качестве Кингпина (он же босс мафии Уилсон Фиск). Поговаривают, что Гандольфини досталась роль амбициозного парня Лиама со Стейтен-Айленда.

Релиз 18-серийного продолжения «Сорвиголовы», завершившегося третьим сезоном два года назад, намечен на 2024 год.
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