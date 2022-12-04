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Файтинг Sifu получит экранизацию

4 декабря
2022 год

Новости кино >>
4 декабря 2022
Файтинг Sifu адаптируют для кино. Согласно Deadline, это стало возможно благодаря соглашению кинокомпании Story Kitchen с игровой студией Sloclap.

Файтинг Sifu получит экранизацию
фото: deadline.com

Вы не поверите, но сценарий вновь доверят Дереку Колстаду, который до этого подписался на участие в киноадаптации игр Splinter Cell, Streets of Rage и Hitman. Он спродюсирует ленту совместно с Дмитрием М. Джонсоном, причастным к созданию «Соника в кино» и грядущим экранизациям Yakuza, Life is Strange, Streets of Rage и Sleeping Dogs. Еще одним продюсером выступит Джефф Людвиг, работающий над адаптацией Alan Wake.

Sifu, разработанная и изданная Sloclap, рассказывает историю мести в современном Китае. Битемап следует за учеником мастера школы боевых искусств Шифу, который пытается отомстить за убийство своего наставника. Изюминка, однако, в том, что благодаря волшебному талисману, каждый раз, когда герой умирает, он воскресает, но платой за это является то, что он стареет при каждом воскрешении. И если он станет древним стариком слишком быстро, его смерть станет постоянной, а поиски останутся невыполненными. Это описывается как встреча «Джона Уика» со «Временем» М. Найта Шьямалана.

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В течение первых трех недель после выхода игры было продано более одного миллиона копий. Sifu включен в номинации «Лучшая независимая игра», «Лучший файтинг» и «Лучшая игра в жанре экшн» на предстоящей премии The Game Awards, чья церемония награждения состоится 8 декабря.
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Файтинг Sifu получит экранизацию фотографии
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