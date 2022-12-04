«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского

На этой неделе в Москве прошел международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес», по традиции объединяющий дистрибьюторов и кинотеатры и представляющий фильмы, которые выйдут в отечественный прокат, в нынешнем году потерявший свое разнообразие из-за ухода крупных голливудских мейджоров. Однако и в новогодние праздники, и в последующие месяцы до зрителей все же доберется зарубежный контент от независимых студий и, конечно, отечественные новинки
.
фото: "Клипмейкеры"
Самый большой пакет российских картин представила новая компания «Атмосфера кино», руководит которой бывший глава российского офиса Universal Pictures
Вадим Иванов
. Первым релизом компании стал мультфильм «
Щелкунчик и волшебная флейта
», который уже вышел в превью, а с 8 декабря дойдет до широкого проката. В «новогоднюю битву» «Атмосфера кино» вступает с фильмом «
Мира
» режиссера
Дмитрия Киселева
(«
Время первых
») – семейной историей о том, как папа (
Анатолий Белый
) пытается из космоса спасти свою дочь (
Вероника Устимова
) во Владивостоке, попавшем под разрушительный метеоритный дождь. Превью-показы фильма-катастрофы начнутся 17 декабря. В середине январских праздников выйдет отчасти автобиографическая комедия
Григория Константинопольского
«
Клипмейкеры
» о том, как авантюристы 90-х раскачивали свободный мир зарождающегося отечественного шоу-бизнеса. В главных ролях –
Александр Горчилин
,
Александр Кузнецов
,
Арам Вардеванян
,
Мария Шалаева
.
Среди релизов «Атмосферы кино» 2023 года – сразу несколько новинок и от других известных российских режиссеров. Это новая работа
Бориса Хлебникова
«
Снегирь
», которая раньше называлась «Три минуты молчания», о том, как экипаж рыболовецкого судна попадает в шторм – с
Александром Робаком
,
Тимофеем Трибунцевым
,
Макаром Хлебниковым
и другими в главных ролях. Долгожданная работа «
Самая большая луна
»
Алексея Попогребского
, не снимавшего полный метр со времен «
Как я провел этим летом
», выйдет в ноябре. Это фэнтези про эмеров – своего рода вампиров, которые питаются не кровью, а эмоциями. В главных ролях –
Иван Ивашов
и Симона Куст, модель и дочь художника
Александра Петлюры
, это ее дебютная работа в кино. Также в картине сыграли
Филипп Янковский
и
Аристарх Венес
.
фото: "Снегирь"
26 января компания выпустит хоррор «
Медея
», который снял
Игорь Волошин
по сценарию
Василия Сигарева
. Весной до широких экранов доберутся полнометражные «
Беспринципные в деревне
», и высокодуховный «
Русский крест
» с
Михаилом Пореченковым
и диалогами в стихах от режиссера
Эдуарда Боякова
. На лето запланирован релиз космического фильма с Александром Кузнецовым «
Свободное падение
» дебютанта
Олега Уразайкина
. В октябре зрители смогут увидеть спродюсированный
Ильей Найшуллером
триллер «
Кентавр
» с
Юрой Борисовым
. Ну и уже в следующую «новогоднюю битву» до зрителей должен наконец дойти «
Воланд
» с
Евгением Цыгановым
и
Юлией Снигирь
. В числе зарубежных релизов компании – продолжение «
Астерикса и Обеликса
» (14 февраля) и новый проект
Джеки Чана
«
Кунг-фу жеребец
».
Однако самой ожидаемой зарубежной новинкой 2023 года (по крайней мере в легальном российском кинопрокате) можно назвать фильм
Гая Ричи
«
Операция "Фортуна"
» с
Джейсоном Стэтэмом
,
Обри Плазой
,
Джошем Хартнеттом
и
Хью Грантом
в главных ролях. Картину 5 января выпустит компания Global Film. Они же – 26 января – покажут российским зрителям романтическую комедию с
Дженнифер Лопес
,
Джошем Дюамелем
и
Дженнифер Кулидж
«
Моя пиратская свадьба
», а позже выпустят экшн «
Беглец
» с
Джерардом Батлером
и «
Возмездие
» с
Лиамом Нисоном
. На второй квартал 2023-го запланирован лихой боевик
Boy Kills World
с
Биллом Скарсгардом
и сказку «Бюро магических услуг» с
Кристофом Вальцем
и
Сэмом Ниллом
.
Доберется до российских зрителей и иностранное фестивальное кино, большая часть релизов которого у компании «Экспонента». Так, уже 19 января они выпустят призера Каннского кинофестиваля (лучшая женская роль) «
Убийца "Святой паук"
» режиссера
Али Аббаси
. 23 февраля начнется российский прокат участника Венецианского кинофестиваля новой работы
Флориана Зеллера
«
Сын
» с
Хью Джекманом
,
Энтони Хопкинсом
,
Лорой Дерн
и
Ванессой Кирби
. 30 марта на экраны выйдет обладатель гран-при жюри Канн-2022 «
Близко
»
Лукаса Донта
, а в мае – показанная на том же смотре семейная драма «
Солнце мое
», одним из продюсеров которой выступил лауреат премии «Оскар»
Барри Дженкинс
. Кроме того, в пакете компании новая режиссерская работа
Микеле Плачидо
«
Тень Караваджо
» (6 апреля) с
Луи Гаррелем
,
Риккардо Скамарчо
и
Изабель Юппер
, комедии «
Знакомство родителей
» (9 февраля) с
Эммой Робертс
,
Ричардом Гиром
,
Сьюзен Сарандон
и
Дайан Китон
и «
Очень плохая семейка
» (9 марта) с
Тони Колетт
и
Дэвидом Духовны
. Помимо этого 23 марта «Экспонента» выпустит на экраны голливудский дебют режиссера
Егора Баранова
, скринлайф-триллер «
Воскресшие
», продюсером которого выступил
Тимур Бекмамбетов
.
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