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«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского

4 декабря
2022 год

Новости кино >>
4 декабря 2022

На этой неделе в Москве прошел международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес», по традиции объединяющий дистрибьюторов и кинотеатры и представляющий фильмы, которые выйдут в отечественный прокат, в нынешнем году потерявший свое разнообразие из-за ухода крупных голливудских мейджоров. Однако и в новогодние праздники, и в последующие месяцы до зрителей все же доберется зарубежный контент от независимых студий и, конечно, отечественные новинки.

«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского
фото: "Клипмейкеры"

Самый большой пакет российских картин представила новая компания «Атмосфера кино», руководит которой бывший глава российского офиса Universal Pictures Вадим Иванов. Первым релизом компании стал мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта», который уже вышел в превью, а с 8 декабря дойдет до широкого проката. В «новогоднюю битву» «Атмосфера кино» вступает с фильмом «Мира» режиссера Дмитрия КиселеваВремя первых») – семейной историей о том, как папа (Анатолий Белый) пытается из космоса спасти свою дочь (Вероника Устимова) во Владивостоке, попавшем под разрушительный метеоритный дождь. Превью-показы фильма-катастрофы начнутся 17 декабря. В середине январских праздников выйдет отчасти автобиографическая комедия Григория Константинопольского «Клипмейкеры» о том, как авантюристы 90-х раскачивали свободный мир зарождающегося отечественного шоу-бизнеса. В главных ролях – Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Арам Вардеванян, Мария Шалаева.

Среди релизов «Атмосферы кино» 2023 года – сразу несколько новинок и от других известных российских режиссеров. Это новая работа Бориса Хлебникова «Снегирь», которая раньше называлась «Три минуты молчания», о том, как экипаж рыболовецкого судна попадает в шторм – с Александром Робаком, Тимофеем Трибунцевым, Макаром Хлебниковым и другими в главных ролях. Долгожданная работа «Самая большая луна» Алексея Попогребского, не снимавшего полный метр со времен «Как я провел этим летом», выйдет в ноябре. Это фэнтези про эмеров – своего рода вампиров, которые питаются не кровью, а эмоциями. В главных ролях – Иван Ивашов и Симона Куст, модель и дочь художника Александра Петлюры, это ее дебютная работа в кино. Также в картине сыграли Филипп Янковский и Аристарх Венес.

«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского
фото: "Снегирь"

26 января компания выпустит хоррор «Медея», который снял Игорь Волошин по сценарию Василия Сигарева. Весной до широких экранов доберутся полнометражные «Беспринципные в деревне», и высокодуховный «Русский крест» с Михаилом Пореченковым и диалогами в стихах от режиссера Эдуарда Боякова. На лето запланирован релиз космического фильма с Александром Кузнецовым «Свободное падение» дебютанта Олега Уразайкина. В октябре зрители смогут увидеть спродюсированный Ильей Найшуллером триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым. Ну и уже в следующую «новогоднюю битву» до зрителей должен наконец дойти «Воланд» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. В числе зарубежных релизов компании – продолжение «Астерикса и Обеликса» (14 февраля) и новый проект Джеки Чана «Кунг-фу жеребец».

Однако самой ожидаемой зарубежной новинкой 2023 года (по крайней мере в легальном российском кинопрокате) можно назвать фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна"» с Джейсоном Стэтэмом, Обри Плазой, Джошем Хартнеттом и Хью Грантом в главных ролях. Картину 5 января выпустит компания Global Film. Они же – 26 января – покажут российским зрителям романтическую комедию с Дженнифер Лопес, Джошем Дюамелем и Дженнифер Кулидж «Моя пиратская свадьба», а позже выпустят экшн «Беглец» с Джерардом Батлером и «Возмездие» с Лиамом Нисоном. На второй квартал 2023-го запланирован лихой боевик Boy Kills World с Биллом Скарсгардом и сказку «Бюро магических услуг» с Кристофом Вальцем и Сэмом Ниллом.



Доберется до российских зрителей и иностранное фестивальное кино, большая часть релизов которого у компании «Экспонента». Так, уже 19 января они выпустят призера Каннского кинофестиваля (лучшая женская роль) «Убийца "Святой паук"» режиссера Али Аббаси. 23 февраля начнется российский прокат участника Венецианского кинофестиваля новой работы Флориана Зеллера «Сын» с Хью Джекманом, Энтони Хопкинсом, Лорой Дерн и Ванессой Кирби. 30 марта на экраны выйдет обладатель гран-при жюри Канн-2022 «Близко» Лукаса Донта, а в мае – показанная на том же смотре семейная драма «Солнце мое», одним из продюсеров которой выступил лауреат премии «Оскар» Барри Дженкинс. Кроме того, в пакете компании новая режиссерская работа Микеле Плачидо «Тень Караваджо» (6 апреля) с Луи Гаррелем, Риккардо Скамарчо и Изабель Юппер, комедии «Знакомство родителей» (9 февраля) с Эммой Робертс, Ричардом Гиром, Сьюзен Сарандон и Дайан Китон и «Очень плохая семейка» (9 марта) с Тони Колетт и Дэвидом Духовны. Помимо этого 23 марта «Экспонента» выпустит на экраны голливудский дебют режиссера Егора Баранова, скринлайф-триллер «Воскресшие», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов.
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№ 1
Евгенистансан   4.12.2022 - 20:29
Кинотеатрам будет тяжело. Держу пальчики за ваш сайт ребята. читать далее>>
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