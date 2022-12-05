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Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе»

5 декабря
2022 год

Новости кино >>
5 декабря 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент драмы «На выдохе» режиссёра Рината МахмудоваКоляся»). В нём главная героиня приступает к своим новым обязанностям.


Саша выросла в детдоме. Сейчас девушка живет самостоятельно и мечтает стать врачом, но пока у нее нет возможности оплатить институт. Поэтому героиня отдает силы боям без правил. Однажды ей улыбается удача: Сашу за щедрое вознаграждение нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем.

Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе»

Главные роли в картине исполнили Анастасия Самылова, Иван Логинов, Елена Подкаминская, Фёдор Лавров, Полина Белова, Дмитрий Овчинников и Валентина Лукащук.

На большие экраны фильм «На выдохе» выйдет 8 декабря.
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Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе» фотографии
Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе» фотографии
Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе» фотографии
Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе» фотографии
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