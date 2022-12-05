Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент драмы «На выдохе
» режиссёра Рината Махмудова
(«Коляся
»). В нём главная героиня приступает к своим новым обязанностям.
Саша выросла в детдоме. Сейчас девушка живет самостоятельно и мечтает стать врачом, но пока у нее нет возможности оплатить институт. Поэтому героиня отдает силы боям без правил. Однажды ей улыбается удача: Сашу за щедрое вознаграждение нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем.
Главные роли в картине исполнили Анастасия Самылова
, Иван Логинов
, Елена Подкаминская
, Фёдор Лавров
, Полина Белова
, Дмитрий Овчинников
и Валентина Лукащук
.
На большие экраны фильм «На выдохе
» выйдет 8 декабря.
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