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«Манюня» вернется со вторым сезоном 15 декабря

5 декабря
2022 год

Новости кино >>
5 декабря 2022
Премьера второго сезона сериала «Манюня» по мотивам повести Наринэ Абгарян состоится 15 декабря в Okko. В продолжении к актерскому составу присоединился Грант ТохатянПоследний из Магикян»), сыгравший директора пионерлагеря «Колагир», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Манюня» вернется со вторым сезоном 15 декабря
фото: Пресс-служба Okko

По сюжету Наринэ и Манюня готовятся провести долгожданное лето с максимальным удовольствием. Только вот постоянные проделки девочек мешают их планам — родители отправляют проказниц в наказание в пионерский лагерь. И не в роскошный «Артек», мечту любого советского школьника, а в захудалое местечко «Колагир», где единственная радость — это купание в речке, а на обед дают масло в виде десерта.

Образы главных героинь вновь воплотили Екатерина Темнова и Карина Каграманян. Закадровый текст в новом сезоне с читает актриса Елена Подкаминская, которая с большой любовью относится к литературному первоисточнику.
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