«Манюня» вернется со вторым сезоном 15 декабря

Премьера второго сезона сериала «Манюня» по мотивам повести Наринэ Абгарян состоится 15 декабря в Okko. В продолжении к актерскому составу присоединился Грант Тохатян («Последний из Магикян»), сыгравший директора пионерлагеря «Колагир», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба Okko
По сюжету Наринэ и Манюня готовятся провести долгожданное лето с максимальным удовольствием. Только вот постоянные проделки девочек мешают их планам — родители отправляют проказниц в наказание в пионерский лагерь. И не в роскошный «Артек», мечту любого советского школьника, а в захудалое местечко «Колагир», где единственная радость — это купание в речке, а на обед дают масло в виде десерта.
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