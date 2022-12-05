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Александу Ильину-младшему предстоит «Закрыть гештальт» на СТС

5 декабря
2022 год

Новости кино >>
5 декабря 2022
Телепремьера комедийного сериала «Закрыть гештальт» состоится 19 декабря на СТС. Ведущую роль в проекте Максима Пежемского сыграл Александр Ильин-младший, сообщает пресс-служба телеканала.

Александу Ильину-младшему предстоит «Закрыть гештальт» на СТС

По сюжету менеджер автосалона Федор Ярцев (Александр Ильин-младший), чудом уцелев после падения с двадцатого этажа, обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Физрук (Николай Шрайбер), бандит из девяностых (Федор Лавров), интернет-тролль (Дмитрий Лысенков), известный актер (Павел Майков) — кто только не донимает его. Даже собственный юный отец (Денис Власенко), пропавший тридцать лет назад. Федору придется стать посредником между мирами и помочь заблудшим душам закрыть гештальт, а заодно и свой.

Александу Ильину-младшему предстоит «Закрыть гештальт» на СТС

Благодаря проекту звезда Happy End Денис Власенко закрыл гештальт прямо на съемках. «Еще в подростковом возрасте пытался отрастить усы, но все это выглядело не очень. Я где-то в глубине души знал, что мне бы подошло, но самому не получалось их вырастить. И тут, пожалуйста, весь съемочный период в три месяца проходил с усами», — отметил актер.

Если главная деталь его героя нашлась еще на этапе пробы грима, то коллеги Дениса придумали особенности своих персонажей прямо на площадке. Так, Федор Лавров добавил в образ золотую фиксу, а у персонажа Дмитрия Лысенкова во время съемок появились испорченные зубы и шепелявость.

Александу Ильину-младшему предстоит «Закрыть гештальт» на СТС

Размышляя о незакрытых гештальтах, Анна Зайкова, сыгравшая жену главного героя, рассказала: «Постоянно какие-то гештальты всплывают. Например, я долго мечтала о короткой стрижке. Всё не решалась, потому что играла Кончиту в «Юноне и Авось» и других классических героинь. Но в моей жизни появился прекрасный агент Ира Калашникова, которая посоветовала отрезать волосы. Я сомневалась, потом началась пандемия, мы сидели дома, не работали. Я взяла и отрезала. До сих пор счастлива, что так всё получилось».

Ранее премьера «Закрыть гештальт» состоялась на Кинопоиске и в Okko.
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