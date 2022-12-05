Александу Ильину-младшему предстоит «Закрыть гештальт» на СТС

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К актерскому составу сериала присоединится Грант Тохатян

«Манюня» вернется со вторым сезоном 15 декабря

В прокате с 8 декабря

Мальчик-инвалид пытается подкупить свою сиделку в эксклюзивном отрывке фильма «На выдохе»

4 декабря

«Российский кинобизнес»: Гай Ричи против Григория Константинопольского

Фильмы «новогодней битвы» и релизы 2023-го, которые все-таки доберутся до отечественных кинотеатров