Исполнительница главной роли в «Продуктах 24» получила актерскую награду на Сингапурском кинофестивале

Дебютантка Зухара Сансызбай
, исполнившая главную роль в фильме «Продукты 24
», получила приз за лучшую актерскую работу на 33-м Сингапурском международном кинофестивале.
Картина Михаила Бородина
«Продукты 24» производства кинокомпании METRAFILMS была представлена в программе Asian Feature Film Competition. Также на смотре в секции Southeast Asian Premiere показали работу Адильхана Ержанова
«Голиаф
».
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«Продукты 24»: Абсолютно проклято
В основу режиссерского полнометражного дебюта Бородина легла реальная история «гольяновских рабов», которая стала известна общественности в 2012 году. Мировая премьера «Продуктов 24» состоялась на Берлинском кинофестивале этого года, где фильм получил Приз европейской конфедерации художественного кино.
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