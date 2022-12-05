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Исполнительница главной роли в «Продуктах 24» получила актерскую награду на Сингапурском кинофестивале

5 декабря
2022 год

Новости кино >>
5 декабря 2022
Дебютантка Зухара Сансызбай, исполнившая главную роль в фильме «Продукты 24», получила приз за лучшую актерскую работу на 33-м Сингапурском международном кинофестивале.

Исполнительница главной роли в «Продуктах 24» получила актерскую награду на Сингапурском кинофестивале


Картина Михаила Бородина «Продукты 24» производства кинокомпании METRAFILMS была представлена в программе Asian Feature Film Competition. Также на смотре в секции Southeast Asian Premiere показали работу Адильхана Ержанова «Голиаф».

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В основу режиссерского полнометражного дебюта Бородина легла реальная история «гольяновских рабов», которая стала известна общественности в 2012 году. Мировая премьера «Продуктов 24» состоялась на Берлинском кинофестивале этого года, где фильм получил Приз европейской конфедерации художественного кино.
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