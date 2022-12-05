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ИРИ объявил конкурсный отбор дебютных проектов

5 декабря
2022 год

Новости кино >>
5 декабря 2022
Институт развития интернета (ИРИ) объявил конкурс на поддержку дебютных проектов. Заявки принимаются в категории «Контент в блогосфере». Участие блогеров в работе не требуется, но наличие в команде дебютанта – обязательно, сообщает пресс-служба ИРИ.

ИРИ объявил конкурсный отбор дебютных проектов
фото: Пресс-служба ИРИ

На конкурсе могут быть представлены пилотные эпизоды многосерийного фильма или короткометражные проекты с приоритетным размещением на российских платформах ВКонтакте и Rutube — в группах с аудиторией более 1000 подписчиков. Участвовать могут студенты или выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2018 года по творческим специальностям «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения» (включая документальное), «Актерское искусство (мастерство)» и «Анимация», «Реклама и связи с общественностью».

Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. Участник также должен предоставить письмо о поддержке от наставника – профессионала индустрии с собственной фильмографией.

Заявку можно подать с 5 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Максимальный размер поддержки на один проект – 3 миллиона рублей. Контент должен быть создан и опубликован до 30 ноября 2023 года. Финалисты представят свои проекты на очной защите перед экспертами Конкурсного комитета ИРИ, куда входят руководители крупных медиакомпаний и представители государственных органов. Победители будут объявлены не позднее 12 мая 2023 года.
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№ 1
Дашустик   5.12.2022 - 18:01
Очень странный перечень специальностей, выпускников которых допускают к конкурсу. Если есть пиар, то почему нет филологии, журналистики? Там очень много людей снимают кино читать далее>>
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