Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки в законодательство вступают в силу со дня опубликования.
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За ЛГБТ-пропаганду среди лиц всех возрастов новый закон предусматривает штрафы — до 400 тысяч рублей для граждан, а также до 5 миллионов рублей для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч, а юрлиц — до 4 миллионов рублей.
Ранее, согласно закону 2013 года, в России была запрещена только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Новый закон касается СМИ, рекламы, книг, фильмов и других вариантов распространения информации. Министерство культуры РФ запретит выдачу прокатных удостоверений кинокартинам с ЛГБТ-пропагандой.
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