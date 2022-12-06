Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бодзи, храни короля! Первый трейлер «Сундука с сокровищами мужества»

6 декабря
2022 год

Новости кино >>
6 декабря 2022
Давненько не было вестей о прошлогоднем хите «Рейтинг короля», снятом по комедийной веб-манге Сосукэ Токи. Студия WitСемья шпиона», «Сага о Винланде») поделилась трейлером к спецэпизоду с подзаголовком «Сундук с сокровищами мужества». Премьера намечена на апрель 2023 года.


Первый сезон поведал нам историю Бодзи — наследника короля-великана Босса. Принц мал ростом, еле удерживает в руках игрушечный меч, а изъясняется — жестами и звуками, так как родился неслышащим. Народ посмеивается над Бодзи, а будущий друг и оруженосец Кагэ из народа теней поначалу будет просто использовать доброту нового знакомого. В результате махинаций с голосованием в королевском совете трон достается не первенцу, а его сводному младшему брату Дайде. Тогда Бодзи покидает родной замок и отправляется в небольшое (поначалу) странствие, в ходе которого обретет новых друзей и пройдет обучение боевым навыкам в Подземном мире. Что было дальше — читайте в нашем обзоре, где есть и часть без спойлеров, и полноценный разбор с подробностями, а также слушайте подкаст об этой замечательной сказке.

Бодзи, храни короля! Первый трейлер «Сундука с сокровищами мужества»

Спешл обещает нам оригинальную историю, а чахнуть над сундуком будут режиссер Ёсукэ ХаттаВанпанчмен») и дизайнер персонажей Ацуко НодзакиСтальной алхимик»), работавшие над первым сезоном, а также композиторка Маюко, известная по сериалу «Клетки за работой».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   6.12.2022 - 11:21
Какая милая история! Вообще, когда увидела первые кадры, сразу подумала, что очень похоже по рисовке на Миадзаки, а еще с огнем на Ходячий Замок! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
WitАнимацияаниме
фильмы
ВанпанчменКлетки за работой!Рейтинг короляСага о ВинландеСемья шпионаСтальной алхимик

фотографии >>
Бодзи, храни короля! Первый трейлер «Сундука с сокровищами мужества» фотографии
Бодзи, храни короля! Первый трейлер «Сундука с сокровищами мужества» фотографии
Бодзи, храни короля! Первый трейлер «Сундука с сокровищами мужества» фотографии
Бодзи, храни короля! Первый трейлер «Сундука с сокровищами мужества» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Калягин
5 декабря ушёл из жизни журналист Борис Калягин.
Юрий Дубровин
4 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Дубровин.

День рождения >>

Александр Балуев
Лариса Блинова
Михаил Евдокимов
Екатерина Кабак
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Хайрулла Сагдиев
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова
Олаф Любашенко
Бартош Опаня
Жанин Тернер
Ульрих Томсен
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Капитан Фантастик
драма, социальная драма
США, 2016
Рядом
Россия, 2022
Быстрый словарик любви
драма, мелодрама
Германия, Франция, 2022
Другая
триллер, фильм ужасов
США, 2021
На тебе сошелся клином белый свет
драма
Россия, 2022
Помнить
драма, триллер
Южная Корея, 2022
Призрачно-белый
драма, исторический фильм, притча
Германия, Израиль, Россия, 2022
Приключения Тедди
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2022
Балабанов. Колокольня. Реквием
биография
Россия, 2022
Бегущие за волной
драма
Австралия, 2022
Большой золотой слиток
комедия, фэнтези
США, 2022
Дон Жуан
драма, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен