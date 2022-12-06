Бодзи, храни короля! Первый трейлер «Сундука с сокровищами мужества»

Давненько не было вестей о прошлогоднем хите «Рейтинг короля
», снятом по комедийной веб-манге Сосукэ Токи
. Студия Wit
(«Семья шпиона
», «Сага о Винланде
») поделилась трейлером к спецэпизоду с подзаголовком «Сундук с сокровищами мужества
». Премьера намечена на апрель 2023 года.
Первый сезон поведал
нам историю Бодзи — наследника короля-великана Босса. Принц мал ростом, еле удерживает в руках игрушечный меч, а изъясняется — жестами и звуками, так как родился неслышащим. Народ посмеивается над Бодзи, а будущий друг и оруженосец Кагэ из народа теней поначалу будет просто использовать доброту нового знакомого. В результате махинаций с голосованием в королевском совете трон достается не первенцу, а его сводному младшему брату Дайде. Тогда Бодзи покидает родной замок и отправляется в небольшое (поначалу) странствие, в ходе которого обретет новых друзей и пройдет обучение боевым навыкам в Подземном мире. Что было дальше — читайте в нашем обзоре
, где есть и часть без спойлеров, и полноценный разбор с подробностями, а также слушайте подкаст
об этой замечательной сказке.
Спешл обещает нам оригинальную историю, а чахнуть над сундуком будут режиссер Ёсукэ Хатта
(«Ванпанчмен
») и дизайнер персонажей Ацуко Нодзаки
(«Стальной алхимик
»), работавшие над первым сезоном, а также композиторка Маюко
, известная по сериалу «Клетки за работой
».
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