Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива»

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Режиссёр выступил с критикой государственной политики США на фестивале в Саудовской Аравии

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов

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«Они все заложники»: Анатолий Белый о Евгении Миронове и Константине Хабенском

Актёр считает, что руководители театров испытывают на себе колоссальное давление