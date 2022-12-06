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Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива»

6 декабря
2022 год

Новости кино >>
6 декабря 2022
На канале ТВЦ с 13 по 15 декабря выйдут три новых сезона сериала про Анну Штольман в исполнении Елизаветы Арзамасовой – «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов», сообщает пресс-служба канала.

Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива»
фото: Пресс-служба канала ТВЦ

Первый сезон мистического детектива, отсылающего к популярному сериалу Анна-детектив, был показан на ТВЦ этой весной. По сюжету Анна Миронова, приехавшая из Москвы в провинциальный Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, так и остается в этом небольшом городке – обстоятельства не позволяют ей уехать. Сначала героиню задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем – новые расследования, проводить которые ей помогает дар, который она унаследовала от бабушки – способность видеть и говорить с ушедшими в мир иной.

«Часто, умирая, люди уносят с собой тайны навсегда, и это очень осложняет восстановление справедливости. Я не буду рассказывать всего, что ждет мою героиню, иначе подведу зрителя, который за Анной наблюдает с интересом. Но совершенно точно будет много новых историй, в которых следственным органам невозможно было бы разобраться без ее знаний и уникальных способностей», – говорит Елизавета Арзамасова.

Будет ли развиваться любовная линия между Анной и следователем Максимом Сумароковым, пока вопрос открытый. Сценарист Анна Рулевская, которая была главным автором второго сезона сериала «Анна-детектив», замечает, что герои уже не могут отрицать, что их тянет друг к другу, но добавляет, что в прошлом Анны есть тень, которая сделает все возможное, чтобы помешать их сближению.
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Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива» фотографии
Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива» фотографии
Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива» фотографии
Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива» фотографии
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