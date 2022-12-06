Дмитрий Дюжев сыграет Осла в новых «Бременских музыкантах»

Дмитрий Дюжев
, Ирина Горбачева
и Юра Борисов
присоединились к кастингу новых «Бременских музыкантов», сообщил на питчинге лидеров Фонда кино режиссер проекта Алексей Нужный
.
Дюжев сыграет Осла, Горбачевой досталась роль Кошки, Юра Борисов станет Петухом. Роль Пса в фильме сыграет Роман Курцын
. Картина будет сделана с использованием пластического грима и компьютерных технологий – для животных будут использованы мимика и глаза артистов. При этом сами актеры будут исполнять песни Геннадия Гладкова, звучавшие в мультфильме «Бременские музыканты
», и играть на музыкальных инструментах. Для композиций будет сделана современная аранжировка.
Проект «Бременские музыканты», продюсирует который «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова
», уже получал средства Фонда кино летом этого года. Тогда же сообщалось, что Трубадура сыграет Тихон Жизневский
, Сергею Бурунову
достанется роль Короля, а Марии Ароновой
– Разбойницы. Сыщиком станет Константин Хабенский
.
По сюжету герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России. В кадре зрители увидят подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии и многое другое. Появятся новые линии, которых не было в мультфильме – например, о детстве Трубадура и его знакомстве с животными.
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