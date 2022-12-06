Юлия Пересильд станет молодой Ягой в спин-оффе «Последнего богатыря»

Юлия Пересильд
сыграет роль молодой Яги в фильме «Первый богатырь», который расширит вселенную успешной франшизы «Последний богатырь
», сообщил на питчинге лидеров Фонда кино один из продюсеров проекта Виталий Шляппо
.
В фильме будет показан пусть становления Яги, однако главным героем станет Финист-Ясный Сокол, которого в «Корне зла
» и «Посланнике тьмы
» сыграл Кирилл Зайцев
. Продюсеры не исключают, что на основе «Первого богатыря» появится новая удачная франшиза.
Съемки планируется начать весной в Казахстане. Ориентировочный производственный бюджет ленты – 980 млн рублей. У Фонда кино производственная компания Yellow, black and white запрашивает 50% этой суммы. В прокат фильм собираются выпустить 1 января 2025 года.
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