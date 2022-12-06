Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон»

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Также к кастингу проекта «Студии ТРИТЭ» присоединились Ирина Горбачева и Юра Борисов

6 декабря

Елизавета Арзамасова возвращается к роли современной «Анны-детектива»

Три новых сезона сериала – «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов» – выйдут с 13 по 15 декабря на ТВЦ