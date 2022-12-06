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Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон»

6 декабря
2022 год

Новости кино >>
6 декабря 2022

Фильм Рината Махмудова «На выдохе» с Анастасией Самыловой, Еленой Подкаминской, Федором Лавровым и Иваном Логиновым в главных ролях открыл VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» в Анадыре, сообщает пресс-служба смотра.

Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон»
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"

Главная героиня ленты Саша выросла в детдоме. Сейчас девушка живет самостоятельно и мечтает стать врачом, но пока у нее нет возможности оплатить институт. Поэтому героиня отдает силы боям без правил. Однажды ей улыбается удача: Сашу за щедрое вознаграждение нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем.

Картина представлена в международном конкурсе полнометражных фильмов. Конкуренцию ей составляют еще 11 работ. Это лента «Беги, женщина, беги» канадской писательницы и режиссера, представительницы коренного племени Хейлцук Зои Хопкинс, норвежская комедия «Все ненавидят Йохана» Хальвара Витсё, документальные картины «Огонь» Анны Яновской, «Свобода в квадрате» Анастасии Зверьковой, «Оторванные» Владимира Кривова, «А ты – исландец?» Магнеи Бьёрк Валдимарсдоттир и «Жили двенадцать разбойников» Светланы Стасенко. Также в международном конкурсе будут показаны режиссерский дебют Анастасии Нечаевой «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли, новая работа Натальи Назаровой «Плакать нельзя» со Светланой Чуйкиной, Владимиром Левченко и Иваном Янковским и две якутские ленты – «Белый ангел тундры» Александра Лукина и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой.

Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон»
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"

Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а вот остальные призы распределит жюри. Оценивать полнометражные фильмы под председательством Василия Мищенко будут российский режиссер и директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер и сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын и казахстанский продюсер Анна Дармодехина.

«"Золотой ворон" уникален тем, что картины, участвующие в программе фестиваля, рассказывают об образе жизни и мыслей людей из разных стран, которые живут в суровой и прекрасной Арктике. Кино является той сферой, которая обладает огромным потенциалом возможностей для расширения знаний народов друг о друге. Я надеюсь, что в перспективе китайские картины также смогут принять участие в программе фестиваля», – обратился к зрителям и участникам фестиваля член жюри полнометражной программы, китайский издатель Му Пин.

Впервые на фестивале будет работать жюри конкурса короткометражных картин, которым предстоит оценить 15 документальных и 15 игровых проектов. Возглавляет жюри президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов. Компанию ему составят актер Иван Соловьёв, оператор Владимир Политик, продюсер Татьяна Османская и руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» («Родное слово») Виктория Кавры.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   6.12.2022 - 18:56
Как-то довольно мало при таком то составе людей в фильме, слышала про него. А жалко, мне кажется, можнт получиться очень неплохая картина, посмотрим читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон» фотографии
Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон» фотографии
Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон» фотографии
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