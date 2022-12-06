Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон»

Главная героиня ленты Саша выросла в детдоме. Сейчас девушка живет самостоятельно и мечтает стать врачом, но пока у нее нет возможности оплатить институт. Поэтому героиня отдает силы боям без правил. Однажды ей улыбается удача: Сашу за щедрое вознаграждение нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле. Это знакомство меняет их обоих и заставляет всерьез задуматься о будущем.
Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а вот остальные призы распределит жюри. Оценивать полнометражные фильмы под председательством Василия Мищенко будут российский режиссер и директор радио «Русская Арктика» Ольга Стефанова, продюсер, режиссер и сценарист из Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, китайский издатель и медиа-менеджер Му Пин, педагог и специалист по чукотскому языку и культуре Григорий Ранаврольтын и казахстанский продюсер Анна Дармодехина.
«"Золотой ворон" уникален тем, что картины, участвующие в программе фестиваля, рассказывают об образе жизни и мыслей людей из разных стран, которые живут в суровой и прекрасной Арктике. Кино является той сферой, которая обладает огромным потенциалом возможностей для расширения знаний народов друг о друге. Я надеюсь, что в перспективе китайские картины также смогут принять участие в программе фестиваля», – обратился к зрителям и участникам фестиваля член жюри полнометражной программы, китайский издатель Му Пин.
Впервые на фестивале будет работать жюри конкурса короткометражных картин, которым предстоит оценить 15 документальных и 15 игровых проектов. Возглавляет жюри президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов. Компанию ему составят актер Иван Соловьёв, оператор Владимир Политик, продюсер Татьяна Османская и руководитель региональной общественной организации «Чычеткин Вэтгав» («Родное слово») Виктория Кавры.
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