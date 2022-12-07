Сиквел «Финника» и «Безумная планета» Сергея Меринова получат поддержку Фонда кино

Фонд кино опубликовал список анимационных и семейных фильмов, которые поддержит в этом году. Так, в категории полнометражной авторской анимации финансирование получат картины «Безумная планета» Сергея Меринова и «Слон» Оксаны Черкасовой.
фото: Фонд кино
Государственные средства будут выделены на производство еще семи мультфильмов. Это сиквел «Финника», «Доктор Динозавров» о семье, которая попадает в доисторический мир, «Золушка», «Серафима», «Формула воды» от «Союзмультфильма» и сразу два проекта кинокомпании СТВ – «Маракуда» и «Операция Спящей Красавицы».
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