Сиквел «Финника» и «Безумная планета» Сергея Меринова получат поддержку Фонда кино

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Лайфстайл Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова Церемония открытия кинофестиваля «Зимний»

Спутник телезрителя «Заклятие»: Охотники за привидениями 4 декабря, 23:25, 2x2

Лайфстайл «Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов Режиссёр выступил с критикой государственной политики США на фестивале в Саудовской Аравии

Новости кино Исполнилось 100 лет со дня рождения Жерара Филипа Выдающегося французского актера не стало в 1959 году

Новости кино Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ Нарушение запрета предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей

Спутник телезрителя «Волна»: Геологи предупреждали 6 декабря, 17:10, TV1000 Action

Лайфстайл Action!: Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский Ежегодный благотворительный аукцион Светланы Бондарчук