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Сиквел «Финника» и «Безумная планета» Сергея Меринова получат поддержку Фонда кино

7 декабря
2022 год

Новости кино >>
7 декабря 2022
Фонд кино опубликовал список анимационных и семейных фильмов, которые поддержит в этом году. Так, в категории полнометражной авторской анимации финансирование получат картины «Безумная планета» Сергея Меринова и «Слон» Оксаны Черкасовой.

Сиквел «Финника» и «Безумная планета» Сергея Меринова получат поддержку Фонда кино
фото: Фонд кино

Государственные средства будут выделены на производство еще семи мультфильмов. Это сиквел «Финника», «Доктор Динозавров» о семье, которая попадает в доисторический мир, «Золушка», «Серафима», «Формула воды» от «Союзмультфильма» и сразу два проекта кинокомпании СТВ – «Маракуда» и «Операция Спящей Красавицы».

Кроме того Фонд кино выделит деньги на девять игровых картин для детской и семейной аудитории. Это уже готовящиеся к выходу в прокат «Чук и Гек. Большое приключение» и «Чебурашка», сиквел «Пальмы», «Хоккейные папы» с Владимиром Яглычем, «По щучьему велению» Александра Войтинского, «Летучий корабль» Ильи Учителя, «Письмо Деду Морозу» от киностудии Горького, «Руслан и Людмила» и «Стальное сердце» про Илью Муромца в исполнении Кирилла Зайцева и Соловья-разбойника, которого сыграет Юрий Колокольников.
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