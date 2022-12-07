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«Ёжика в тумане» и «Сказку сказок» Юрия Норштейна покажут в кинотеатрах

7 декабря
2022 год

Новости кино >>
7 декабря 2022
Проект КАРО.Арт и киностудия «Союзмультфильм» покажут самые известные анимационные фильмы Юрия Норштейна – «Ёжика в тумане» и «Сказку сказок». Сеансы будут приурочены к юбилею супруги режиссера, художника Франчески Ярбусовой, сообщает пресс-служба КАРО.Арт.

«Ёжика в тумане» и «Сказку сказок» Юрия Норштейна покажут в кинотеатрах

В Москве увидеть картины можно будет 15 декабря в киноцентре «Октябрь», сразу после показа фильмов пройдет творческий вечер Юрия Норштейна. Режиссер поделится историей создания своих анимационных картин, расскажет о тонкостях мультипликационной техники, в которой он работает, а также раскроет секрет долголетия семейной жизни: как работать с женой — Франческа Ярбусова остается художником практически всех его фильмов, — и, конечно, ответит на вопросы зрителей. Беседу проведет кинокритик Лариса Малюкова.

В Санкт-Петербурге единственный показ «Ёжика в тумане» и «Сказки сказок» пройдет 23 декабря в кинотеатре КАРО 9 Варшавский экспресс.
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Юрий НорштейнФранческа Ярбусова
фильмы
Ёжик в туманеСказка сказок

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