«Ёжика в тумане» и «Сказку сказок» Юрия Норштейна покажут в кинотеатрах

Проект КАРО.Арт и киностудия «Союзмультфильм» покажут самые известные анимационные фильмы Юрия Норштейна
– «Ёжика в тумане
» и «Сказку сказок
». Сеансы будут приурочены к юбилею супруги режиссера, художника Франчески Ярбусовой
, сообщает пресс-служба КАРО.Арт.
В Москве увидеть картины можно будет 15 декабря в киноцентре «Октябрь», сразу после показа фильмов пройдет творческий вечер Юрия Норштейна. Режиссер поделится историей создания своих анимационных картин, расскажет о тонкостях мультипликационной техники, в которой он работает, а также раскроет секрет долголетия семейной жизни: как работать с женой — Франческа Ярбусова остается художником практически всех его фильмов, — и, конечно, ответит на вопросы зрителей. Беседу проведет кинокритик Лариса Малюкова.
В Санкт-Петербурге единственный показ «Ёжика в тумане» и «Сказки сказок» пройдет 23 декабря в кинотеатре КАРО 9 Варшавский экспресс.
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