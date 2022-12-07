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Национальная премия интернет-контента объявила прием заявок

7 декабря
2022 год

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7 декабря 2022
Национальная премия интернет-контента объявила прием заявок, учрежденная Институтом развития интернета (ИРИ), объявила прием заявок, он продлится до конца декабря, а церемония награждения запланирована на весну 2023 года, сообщает пресс-служба ИРИ.

Национальная премия интернет-контента объявила прием заявок
фото: пресс-служба ИРИ

«Проекты, которые транслируют добро и созидательные смыслы, часто теряются на фоне агрессивного или просто развлекательного контента, который сделан ярко и привлекательно для аудитории. Наша задача – выделять и поощрять авторов, которые могут совместить созидательный посыл с качеством сценария, картинки, упаковки, чтобы зрителям было интересно и легко смотреть этот контент и взаимодействовать с ним, а после просмотра захотелось менять себя и мир к лучшему. Премия профессиональная и предполагает наличие сильных проектов даже в лонг-листе – поэтому мы установили входной фильтр в виде отраслевых лидеров, которые и предлагают кандидатов на основе своего профессионального взгляда и опыта», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Награда отметит социально ориентированные проекты разных форматов (сериалы, мультимедийных проекты, блоги, подкасты, короткие видео, музыкальные треки и другие) в 36 номинациях, причем в этом году появятся новые – за лучший проект в вертикальном формате, лучший Телеграм-канал, лучший вирусный контент, лучший анимационный проект, лучший музыкальный трек и музыкальный клип, а также лучший спецпроект интернет-СМИ. Номинантов будут выдвигать лидеры медиаотрасли: продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и крупных студий, представители креативных агентств и другие профессионалы индустрии.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в 2022 году. Среди победителей тогда были фильмы «Серебряные коньки», «Батя», «Байкал. Удивительные приключения Юмы», сериал «Трудные подростки-2», интернет-проект «Русская кибердеревня», блоги «Вася на сене», «Тревел-блог бабушки Жени» и другие работы.
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